W powszechnym przekonaniu menedżerowie ds. rekrutacji spędzają niewiele czasu na przeglądaniu CV, co nie jest do końca zgodne z prawdą. Badanie Resume Genius pokazuje, że tylko 22 proc. rekruterów poświęca mniej niż minutę na każde otrzymane CV, podczas gdy 57 proc. rekruterów spędza od 1 do 3 minut na przeglądaniu CV, a 21 proc. z nich - ponad 3 minuty.

Reklama

Z najnowszego badania Resume Genius wynika, że z punktu widzenia osoby starającej się o pracę największym błędem jest generowanie CV za pomocą sztucznej inteligencji. Inne poważne błędy, na które specjaliści ds. rekrutacji zwracają szczególną uwagę, jest niedbałość, czyli złe formatowanie i literówki.

Reklama

CV generowane przez AI

Ponad połowa (53 proc.) menedżerów zajmujących się rekrutacją twierdzi, że ma zastrzeżenia do życiorysów zawierających treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a 20 proc. nazywa to błędem krytycznym, który już na wstępie może zdyskwalifikować kandydata.

Częsta zmiana pracy

Badanie Resume Genius wykazało, że osoby, które często zmieniają pracę, mają mniejsze szanse na zatrudnienie. 50 proc. badanych rekruterów waha się, czy współpracować z takim kandydatem.

W CV nie można kłamać na temat swojej historii zatrudnienia i trzeba umieścić w nim wszystkie miejsca pracy, jednak menedżerowie zajmujący się rekrutacją mają różne definicje tego, czym jest częsta zmiana pracy. Dla niektórych może to być zmiana pracy co 1-2 lata. Dla innych może to być krótszy okres, np. zmiana pracy po niecałym roku od zatrudnienia.

Mniejszym problemem, niż częsta zmiana pracy, są luki w zatrudnieniu, bo rekruterzy wybaczają długie przerwy w zatrudnieniu znacznie łatwiej, niż można by się spodziewać. Tylko 9 proc. wszystkich uczestników badania uważa takie luki za kwestię krytyczną, podczas gdy 31 proc. uważa, że luki te nie mają wpływu na ich decyzje.

Niechlujnie napisane CV

Kolejnym sygnałem ostrzegawczym, na który rekruterzy zwracają uwagę w CV, jest nieprawidłowe formatowanie, niezależnie od tego, czy chodzi o nieuporządkowany układ, użycie niejasnej czcionki, czy po prostu zapomnienie o sprawdzeniu pisowni. Zły dobór czcionek w CV jest postrzegany jako poważniejszy problem – 11 proc. wszystkich menedżerów zajmujących się rekrutacją określiło to jako czynnik utrudniający zawarcie umowy.