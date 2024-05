W poniedziałek przed godz. 8, złoty stracił w stosunku do głównych walut: o 0,11 proc. względem euro, do 4,32 zł, w stosunku do dolara o 0,07 proc., do 4,02 zł, oraz do franka szwajcarskiego o 0,02 proc., do 4,43 zł. (PAP)