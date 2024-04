We wtorek około godziny 18:15 złoty tracił do euro ok. 0,32 proc., które wyceniano na 4,32 zł. Do dolara osłabił się o 0,63 proc., a za amerykańską walutę płacono blisko 4,05 zł. Złoty umocnił się zaś o 0,09 proc wobec franka szwajcarskiego, który kosztował 4,41 zł.

We wtorek około godz. 9.00 złoty tracił na wartości do trzech głównych walut. Euro wyceniane było na 4,32 zł, dolar kosztował 4,03 zł, a frank 4,42 zł.