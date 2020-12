Warszawa, 03.12.2020 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) wyemituje obligacje serii PFR1227, z terminem zapadalności 10 grudnia 2027 r., o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, podał PFR. Obligacje te zostaną objęte przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i opłacone do 10 grudnia br., podano także.

"Polski Fundusz Rozwoju S.A. (emitent) emituje obligacje, z terminem zapadalności 10 grudnia 2027 r., o skróconej nazwie PFR1227, na finansowanie 'Programu rządowego - tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm" - czytamy w liście emisyjnym.

Obligacje są objęte gwarancjami Skarbu Państwa.

"Wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 000 zł; wielkość emisji: do 500 000 000 zł; cena emisyjna jednej obligacji: 1 000 000 zł; oprocentowanie obligacji wynosi 1,4% per annum" - czytamy dalej.

2 grudnia PFR i EBI zawarły umowę, na podstawie której EBI zgodził się objąć emisję, pod pewnymi warunkami, określonymi w umowie subskrypcji, podano także w liście.

W ub. tygodniu prezes PFR Paweł Borys zapowiedział, że emisje na pokrycie programu tarczy finansowej 2.0 będą miały wartość ok. 20 mld zł i będą trwały w perspektywie kwietnia przyszłego roku. Jak informował, w styczniu 2021 roku planowana jest pierwsza emisja tych obligacji na ok. 5 mld zł.

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r.

(ISBnews)