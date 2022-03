Wartość środków do przekazania z budżetu na rynek krajowy do końca roku wynosi - według stanu na koniec lutego br. - 112,6 mld zł, podało Ministerstwo Finansów. Według stanu na koniec stycznia br., kwota do przekazania na rynek do końca br. wynosiła 114,5 mld zł.

"Do wykupu w 2022 r. (według stanu na 28 lutego 2022 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 125,4 mld zł, w tym: Reklama * obligacje hurtowe: 94,6 mld zł, * obligacje detaliczne: 13,9 mld zł, * obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 16,9 mld zł" - czytamy w komunikacie. Na koniec lutego 2022 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 109,2 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych, podano także. "W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lutego 2022 r. zgromadzono środki w wysokości 127,4 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 96,6 mld zł oraz w depozytach typu ON 30,8 mld zł" - czytamy dalej. Na koniec lutego 2022 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 767,1 mld zł, wobec 756,8 mld zł na koniec 2021 r. "Na koniec lutego 2022 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,08 roku (4,16 roku na koniec 2021 r.), a długu ogółem wyniosła 4,70 roku (4,75 roku na koniec 2021 r.)" - napisano także w materiale.