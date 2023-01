"Średnia wartość zobowiązania zaciąganego w instytucji pozabankowej to 2824 zł. Klienci najczęściej pożyczają środki na krótkie okresy - pożyczki z terminem spłaty do trzech miesięcy stanowią 46% wszystkich udzielanych przez instytucje uczestniczące w badaniu ZPF. Jednocześnie uwagę zwraca wzrost udziału w strukturze sprzedaży pożyczek na okres powyżej dwóch lat (32% wobec 26,3% w 2020 r.)" - czytamy w komunikacie.

Udział odrzuconych wniosków o pożyczkę wzrósł do 68,1% w badanym okresie. Jak zauważają autorzy raportu, to rekord - jeszcze w 2020 r. odsetek odrzuconych wniosków nie przekraczał 60%, a w 2018 r. wahał się w okolicach 40%.

"„Kolejne podwyżki stóp procentowych, których świadkami jesteśmy od jesieni 2021 r., stopniowo nie tylko podnosiły koszt obsługi pożyczek, ale jednocześnie zmniejszały zdolność kredytową klientów. Oznacza to, że przy tych samych dochodach pożyczkobiorcy w 2022 r. mogli uzyskać o wiele niższą kwotę niż rok wcześniej. Rekordowy odsetek odrzuconych wniosków potwierdza, że instytucje finansowe odpowiedzialnie podeszły do nowej sytuacji" - powiedział doradca ds. ekonomicznych ZPF Artur Trzebiński, cytowany w komunikacie.

Z raportu wynika również, że o 0,7 pkt proc. (do 17,7%) wzrósł odsetek odpowiedzi wskazujących na to, że klienci za pomocą nowej pożyczki chcą spłacić stare zobowiązania.

Z badania ZPF wynika, że 70% pożyczek (pod względem wartości) jest udzielanych za pośrednictwem internetu, podczas gdy w 2020 r. ten kanał przynosił 64,5% sprzedaży. Na stałym poziomie w strukturze utrzymuje się udział pożyczek z obsługą w domu klienta (11%).

Przedstawiciele firm pożyczkowych w ramach badania zostali również zapytani o przewidywania dotyczące koniunktury w branży w okresie od jednego do trzech lat. Połowa z nich określiła prognozy jako neutralne, zaś 42% zdefiniowała perspektywy jako "raczej złe". Tylko pozostałe 8% ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że koniunktura w sektorze będzie "raczej dobra".

Co trzeci ankietowany przedstawiciel sektora pożyczkowego stwierdził, że do połowy 2025 r. nastąpi polepszenie w dostępie do kapitałów, które będą udostępnione instytucjom pożyczkowym.

"To dobre prognozy długoterminowe. Dostęp do finansowania przełoży się na stabilność działalności prowadzonej przez instytucje pożyczkowe, jednakże sytuację powinniśmy oceniać także przez pryzmat ocen krótkoterminowych, a te nie są optymistyczne" - powiedział prezes ZPF Marcin Czugan.