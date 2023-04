Wpływy z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wzrosły o 14,3% i wyniosły 260,7 mld zł w 2022r., poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Wpływy na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 260,739 mld zł w 2022 r. wobec 228,089 mld zł w 202 1r., wynika z danych, przedstawionych przez wiceministra w odpowiedzi na interpelację poselską.

Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosły o 8,6% r/r i wyniosły blisko 299,97 mld zł w 2022 r., w tym wydatki funduszu emerytalnego wzrosły o 10,7% r/r do 213,9 mld zł, funduszu rentowego o 5,8% do 54,1 mld zł. W przypadku wydatków funduszu chorobowego zanotowano spadek o blisko 0,3% do 26,97 mld zł.