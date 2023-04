Złoty w czwartek umocnił się w stosunku do euro, które ok. godz. 17.30 kosztowało 4,6 zł, oraz zyskał do dolara.

Złoty w czwartek umocnił się w stosunku do głównych walut. Euro potaniało o ponad 0,3 proc. i ok. godz. 17.30 kosztowało 4,6 zł. Dolar stracił prawie 0,6 proc. i ok. godz. 17.30 kosztował nieco ponad 4,19 zł. Frank również potaniał i kosztował 4,69 zł. Reklama W czwartek rano euro kosztowało 4,62 zł, frank szwajcarski 4,69 zł, a dolar – 4,21 zł. (PAP) autor: Marek Siudaj