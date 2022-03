"Zaproponowałem mechanizmy ograniczające ceny gazu (…), różne działania regulacyjne: limity cenowe, maksymalną cenę gazu lub mechanizmy podatkowe" – powiedział Morawiecki w piątek w Brukseli, gdzie uczestniczył w szczycie UE. "Ale zaproponowałem też konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów i majątku Federacji Rosyjskiej znajdującego się w Europejskim Banku Centralnym po to, aby móc zrekompensować bardzo wysokie ceny gazu i aby pomóc w odbudowie Ukrainy i pomóc dzisiaj w kryzysie uchodźczym" – mówił.

"Już wkrótce, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, przedstawimy odpowiednią ustawę o konfiskacie majątku oligarchów rosyjskich, który się znajduje w Polsce" – zapowiedział.

Dodał, że zachęcał swoich rozmówców, "aby też podjęli taki wysiłek, żeby te setki miliardów pieniędzy zarobionych przez oligarchów rosyjskich - bardzo często ukradzionych pieniędzy – trafiły we właściwe miejsce". "Droga Komisjo Europejska, to jest nasz pomysł, zrealizujcie go szybko, podobnie jak Polska" – apelował.(PAP)