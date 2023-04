Reklama

„Przed nami czas wyjazdów na długi majowy weekend. Zanim zarezerwujemy pobyt i wpłacimy pieniądze, należy wnikliwie sprawdzić obiekt, do którego zamierzamy się udać” – radzi rzecznik zakopiańskiej policji.

Oszustwo na "wirtualne pensjonaty"

Aby uniknąć oszustwa na tzw. wirtualne pensjonaty, należy weryfikować oferty na portalach ogłoszeniowych z oficjalnymi stronami obiektów. Należy także dokładnie sprawdzić dane adresowe. Jeżeli w ogłoszeniu podano bardzo mało informacji, to już powinno wzbudzić czujność.

„Atrakcyjne hotele czy pensjonaty kuszące znakomitą lokalizacją, wysokim standardem i jednocześnie niską ceną mogą okazać się obiektami, które wcale nie istnieją. Porównajmy cenę wynajmu w różnych obiektach, sprawdźmy, czy dany adres faktycznie istnieje. W przypadku prywatnych ogłoszeń warto zadzwonić np. do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzamy się udać. Nie sugerujmy się opiniami zadowolonych klientów dostępnymi na stronie internetowej obiektu – w przypadku oszustwa są one spreparowane – zasięgnijmy opinii z innych miejsc” – radzi policja.

Podczas rezerwacji obiektu nie należy działać pod presją czasu – pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności, a zaliczkę należy wpłacać na konto bankowe. Najlepiej jest poprosić o wystawienie faktury, rachunku lub paragonu za wpłaconą zaliczkę i zachować całą dokumentację związaną z transakcją - potwierdzenia przelewów oraz e-maile.

Policja apeluje także do właścicieli obiektów noclegowych, którzy zauważą, że zdjęcia lub inne dane ich pensjonatu, domku czy apartamentu zostały skopiowane i wykorzystane na innej stronie oferującej noclegi, o zgładzenie takich przypadków.

autor: Szymon Bafia