W tym roku weekend majowy zapowiada się obiecująco. 1 maja wypada w poniedziałek, a więc wypoczynek można planować już od soboty 29 kwietnia. Przedłużony weekend to świetna okazja na odetchnięcie i odpoczynek od pracy. A dla chętnych na dłuższy wyjazd, wystarczy zgłoszenie 3 dni urlopu, żeby uzyskać aż 9 dni wolnego.

Oto kilka propozycji majówkowych wyjazdów na ostatnią chwilę:

Europejski City Break i to pociągiem!

PKP Intercity oferuje przejazdy z Polski aż do pięciu stolic europejskich. Pociągiem można dojechać do Berlina, Wiednia, Pragi, Bratysławy i Budapesztu. Na wymienionych odcinkach kursują pociągi pendolino, więc czas podróży jest stosunkowo krótki. Przykładowo startując z Warszawy do Wiednia o godzinie 6.15, na miejsce docieramy już przed czternastą, sumarycznie spędzając siedem i pół godziny w drodze. W przypadku wyjazdu do Berlina czas ten skraca się do mniej niż sześciu godzin. Na miejscu można cieszyć się urokiem architektury, zwiedzić zabytki czy muzea. W każdym z tych miast znajdziemy wiele ciekawych propozycji i z pewnością zachwycą one swoją kulturą, a także szeroko rozwiniętą ofertą rozrywkową i gastronomiczną.

W Wiedniu poza zachwycającymi zabytkowymi budowlami, takimi jak Katedra św. Szczepana czy Pałac Schönbrunn, znajduje się Prater – jeden z najstarszych parków rozrywki na świecie. W Berlinie koniecznie trzeba zobaczyć Bramę Brandenburską i Mur Berliński, a dla spragnionych rozrywki niemiecka stolica wyróżnia się na tle kultury klubowej. Dla koneserów architektury idealna będzie także Praga, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a jej starówka uważana jest za jedną z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych na świecie.

Dojazd pociągiem to świetna alternatywa dla często o wiele droższych biletów lotniczych i dłużących się podróży autem.

Majówka w stylu slow life

Majówka w stylu slow life to dobry sposób na zwolnienie tempa po długich tygodniach ciężkiej pracy i odpoczynek od zgiełku codzienności. Relaks na łonie natury, bez szczególnych planów, pomoże wyciszyć umysł i nabrać spokoju. W Polsce znajdziemy wiele miejsc wypoczynkowych, położonych w samym środku lasu czy wprost nad taflą jeziora. Mowa tu o urokliwych domkach, urządzonych w minimalistycznym stylu z ciepłym kominkiem i przeszklonymi wnętrzami, znajdujących się dosłownie „w drzewach” lub „na wodzie”. W takiej okolicy, często bez zasięgu i internetu, można spokojnie delektować się spacerami lub książką, wsłuchując się przy tym w śpiew ptaków, cykad i szum drzew.

Zielono i aktywnie, czyli na rowerze szlakiem Orlich Gniazd

Jura Krakowsko – Częstochowska to jeden z najpiękniejszych rejonów Polski. Szlak Orlich Gniazd prowadzi przez malowniczą trasę w sąsiedztwie skalistych wzgórz, porośniętych lasami pagórków i wąwozów. Pomysł na aktywny wypoczynek w towarzystwie natury można połączyć z odwiedzeniem wielu historycznych miejsc, w tym średniowiecznych zamków położonych w obrębie skalistych wzgórz. Większość budowli na szlaku Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Cała trasa rowerowa liczy niespełna 190 km, warto więc rozplanować ją na trzydniową wycieczkę. Rejon można też zwiedzić również pieszo lub samochodem.

Sopot czy Zakopane

Tradycyjnie, czyli Sopot i Zakopane. Dwie najbardziej oblegane miejscowości na dwóch przeciwległych końcach kraju łączy jedno – zalew turystów każdego roku. Z jednej strony nadmorski kurort i najdłuższe molo nad Morzem Bałtyckim, a z drugiej Tatry i najwyższy szczyt górski w Polsce. Nie bez powodu więc Sopot i Zakopane cieszą tak ogromnym zainteresowaniem. Obydwa miasta mają szeroko rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i kulturalną, dzięki czemu, poza wypoczynkiem nad morzem lub w górach, można spędzić miło czas i spróbować lokalnej kuchni.

Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady

„Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady” to slogan, który wskazuje na szczególny charakter bieszczadzkich rejonów, w których można odciąć się od zgiełku codzienności i „zapomnieć” upajając się zapierającym dech w piersiach widokami. Można tu także zobaczyć największą w Polsce zaporę wodną nad Jeziorem Solińskim czy zwiedzić Browar Ursa Major. W Bieszczady najlepiej wybrać się samochodem, którym objedziemy Wielką Pętlę Bieszczadzką. Asfaltowe serpentyny prowadzą przez nietkniętą ludzką ręką, dziką przyrodę. Widoki szokują również po zmroku. Dzięki odległości od miast i sztucznych świateł, noce w Bieszczadach są niezwykle ciemne, a niebo usłane gwiazdami.

Spływ kajakowy nad rzeką Wkra

Kajaki należą do świetnych propozycji na aktywność w gronie rodziny czy znajomych. Dolina Wkry to jedno z ładniejszych miejsc na Mazowszu, dlatego zdecydowanie warto wybrać się tam na spływ kajakowy. Dużą zaletą jest fakt, że na taką wyprawę można zdecydować się nawet z dnia na dzień, w szczególności jeśli będzie to wycieczka jednodniowa. Dla mieszkańców stolicy to rzut beretem, gdyż rzeka Wkra znajduje się jedynie 40 km od Warszawy. Wypożyczalnie kajaków oferują trasy o zróżnicowanym poziomie trudności i czasie trwania – od kilku godzin, do spływów kilkudniowych, obejmujących także tereny Narwi i Wisły.