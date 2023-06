„Klient w roli głównej” to hasło przewodnie XVII Forum Funduszy. - Od pewnego czasu staramy się robić coraz więcej, żeby zachęcić klientów, przywrócić zaufanie do funduszy inwestycyjnych, ale też stworzyć lepszą bazę do tego, żeby klienci sięgnęli po fundusze inwestycyjne – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA.

W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną szefowa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami mówi też o wyzwaniach, które rysują się przed funduszami inwestycyjnymi i wskazuje na kluczowe wnioski płynące z pierwszego dnia Forum Funduszy 2023.