"W analogicznym okresie poprzedniego roku (kwiecień - czerwiec 2019) skonsolidowane przychody wyniosły 7 888 112 USD" - czytamy w komunikacie.



W okresie styczeń - marzec 2020 r. (IV kwartał roku finansowego 2019/20) skonsolidowane przychody wyniosły 9 073 430 USD.



Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to:



- wzrost ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) produktów LiveChat i ChatBot zarówno w ujęciu rocznym, jak również w porównaniu do poprzedniego kwartału,



- istotny wzrost liczby klientów produktów LiveChat i ChatBot,



- spadek churn (współczynnik odejść) w maju i czerwcu w stosunku do poziomów zanotowanych w marcu i kwietniu, podsumowano.



Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.



(ISBnews)