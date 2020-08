"W pierwszej części dnia nadzieję na wzrosty dawały banki. Wyniki PKO BP i Pekao były wyraźnie powyżej konsensusu i dają one pozytywną perspektywę dla sektora. Widać jednak, że sentymentu do banków nie ma, gdyż początkowe wzrosty pod koniec dnia wygasły. Może to ciążyć WIG20, który w szerszej perspektywie pozostaje w trendzie bocznym. Pozytywnie wyróżnił się KGHM, którego kurs odzwierciedla zwyżki cen miedzi i srebra" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

"W trakcie kilku poprzednich sesji WIG20 na koniec notowań oddawał część swoich dziennych wzrostów, co może budzić pewne obawy. Nie odbierałbym tego jednak jako zapowiedź spadków. Dopóki sentyment na rynku pozostaje pozytywny, WIG20 - znajdujący się obecnie blisko górnego ograniczenia swojego przedziału wahań - ma szansę wyjść z konsolidacji górą" - dodał.

Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,2 proc. do 1.833,20 pkt., WIG zwyżkował o 1,16 proc. do 52.289,67 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,83 proc. do 3.663,13 pkt., a sWIG80 zyskał 1,5 proc. osiągając poziom 15.156,83 pkt. Główne indeksy rosły czwarty dzień z rzędu, przy czym najmocniej w tym czasie zyskiwał wskaźnik małych firm. sWIG80 na środowym zamknięciu pokonał poprzedni lokalny szczyt i znalazł się najwyżej od września 2017 r.

Obroty na GPW wyniosły blisko 1.074 mln zł, z czego 777 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,5 proc., a S&P 500 rósł o 0,7 proc.

Na GPW koniec dnia 3 z 15 sektorów było pod kreską, a wskaźnik producentów gier pogłębił spadki do 2,3 proc. Liderem wzrostów pozostał sektor górniczy, przy czym wzrosty nasiliły się i wyniosły 5,7 proc. Z kolei wzrosty spółek paliwowych nieco osłabły i na koniec sesji wyniosły 2,6 proc., co dało im drugą pozycję w ujęciu sektorowym.

W WIG20 kurs KGHM wzrósł o 6 proc. do 137,2 zł i jest najwyżej od 7 lat. Mocno w górę poszły także PGNiG - o 4,4 proc., Lotos - o 3,6 proc. i Orange - o 3,5 proc.

Przed sesją PKO BP i Pekao podały wyniki za II kw. i choć w pierwszych minutach handlu kursy rosły odpowiednio o około 3 proc. i 6 proc., to na koniec dnia wzrosty zmalały i wyniosły 2,2 proc. w przypadku Pekao, PKO BP zakończył dzień bez zmian.

Pekao zaraportował w drugim kwartale 2020 r. 359,2 mln zł zysku netto, wobec konsensusu 271,3 mln zł. Ponadto bank poinformował, że spodziewa się spadku zysku w 2020 r. przynajmniej o 50 proc.

Z kolei zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2020 roku spadł do 803 mln zł z 1.217 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 3,8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 773,5 mln zł.

Po wyznaczeniu we wtorek historycznego maksimum na 417,5 zł, kurs CD Projektu zniżkował w środę o 1,8 proc.

Mocniej w WIG20 stracił tylko Tauron, który na koniec dnia poszedł w dół o 2,4 proc., przy czym w momencie publikacji komunikatu kurs znajdował się na zbliżonym poziomie. Tauron poinformował w trakcie sesji, że utworzy odpisy w segmentach wydobycia i wytwarzania oraz odpisy związane z wartością udziałów i aktywów spółki Tauron Ciepło. Łączna wartość odpisów w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniesie ok. 1,03 mld zł. Odpisy w segmentach wydobycia i wytwarzanie obniżą zysk netto grupy o 184 mln zł.

Nowak zwrócił uwagę na zmianę w pozycji lidera wzrostów. Ocenił, że dotychczas rosnące spółki, którym sprzyja obecna sytuacja, ustąpiły miejsca tym, które silne wzrosty do tej pory ominęły.

Na szerokim rynku wśród najmocniej rosnących znalazły się: Stalprodukt - wzrost o 26 proc., OncoArendi Therapeutics - o 20 proc. do 23,6 zł, Voxel - o 15 proc. do 41,5 zł, Apator - o 12 proc. do 23,5 zł, a także między 9 a 8 proc. Dom Development do 107 zł, Cormay i PGS Software. LiveChat Software poszedł w górę o 5 proc. do 93,8 zł, Amica zyskała 4 proc. do 155 zł.

Tym samym Voxel i LiveChat znalazły się na historycznych maksimach, Dom Development pobił szczyt sprzed pandemii i wyznaczył nowe 13 letnie maksimum, Amica Wronki jest najwyżej od blisko 3 lat, OncoArendi od blisko dwóch, a Apator - od roku.

Wzrosty na kursie Voxel rozpoczęły się po publikacji komunikatu spółki, że w czerwcu należące do jej spółki zależnej Medyczne Laboratorium Diagnostyczne VITO-MED wykonało 5.089 badań w kierunku wirusa SARS-CoV-2, w lipcu 14.814, a łącznie 19.903 testów. Dodano, że dzienna wydajność wynosi obecnie 1.500 badań na dobę.

Apator podał, że ma umowę ramową na dostawy gazomierzy do Wielkiej Brytanii w latach '20-'25 o wartości ok. 230,3 mln zł.