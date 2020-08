"We wtorek główne indeksy w Europie zanotowały solidne wzrosty. Warto zwrócić uwagę, że w zeszłym tygodniu najważniejsze europejskie indeksy poruszały się w konsolidacji, a we wtorek mieliśmy do czynienia z wybiciem i sporym ruchem wzrostowym" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

Analityk zwrócił jednak uwagę na nieco gorsze zachowanie WIG20 w porównaniu z innymi europejskimi indeksami.

"Patrząc technicznie na WIG20, indeks utrzymuje się w trwającej od początku czerwca konsolidacji w przedziale 1.730-1.850 pkt. Na razie nie widać oznak wybicia. Ale jeśli europejskie indeksy utrzymają dobrą formę w drugiej części tygodnia, to jest szansa na wyjście górą WIG20 z konsolidacji" - dodał Stefanik.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 1,35 proc. do 1.847,73 pkt., WIG zwyżkował 0,94 proc. do 52.420,67 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,62 proc. do 3.652,85 pkt. Z kolei sWIG80 stracił 1,31 proc. do 14.765,51.

Większe spadki towarzyszyły indeksowi rynku NewConnect, który zakończył sesję 4 proc. pod kreską.

Obroty na GPW wyniosły 960 mln zł, z czego 616 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o ok. 2 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,45 proc.

Na koniec sesji 9 z 15 branżowych indeksów z GPW było nad kreską. Najbardziej wzrosła wartość indeksu WIG-banki (4,68 proc.) oraz WIG-energia (4,44 proc.).

Najwięcej straciły spółki z sektora leków (-10,54 proc.).

Większość blue chipów zyskała. Wzrostom w indeksie największych spółek przewodziły banki, szczególnie mocno zwyżkował Alior - w górę o 8,5 proc. Istotnie zyskali także mBank (6,67 proc.) oraz PKO BP (5,66 proc.).

"Myślę, że to odreagowanie po ostatniej słabości. Fundamentalnie nic się nie zmieniło, może wyniki w drugim kwartale były trochę lepsze niż prognozy, ale przed nami druga fala pandemii, więc nie wiadomo co będzie z rezerwami" - skomentował dla PAP Biznes sytuację banków Marcin Materna, szef działu analiz Millennium DM.

Poza bankami w WIG20 najwięcej urosły walory PGE (7,26 proc.).

Z kolei najbardziej zniżkowały akcje Play Communications (-4,53 proc.). Po poniedziałkowej sesji spółka podała, że skorygowany wynik EBITDA spółki w drugim kwartale spadł rok do roku o 2,2 proc. do 630,2 mln zł. Zysk okazał się o 0,7 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes. Spółka obniżyła w raporcie prognozowany wzrost przychodów, podtrzymując jednocześnie pozostałe cele finansowe na ten rok.

Wyraźnie potaniały także walory KGHM - w dół o 4,35 proc.

"Można to tłumaczyć spadkami na rynku metali szlachetnych. A technicznie patrząc na KGHM rynek dotarł do oporu na 139 zł" - ocenił Stefanik.

Najwięcej w indeksie średnich firm zyskały akcje Millennium (5,36 proc.). Mocno wzrosły także Ten Square Games (5,31 proc.) oraz Famur (4,69 proc.).

Wtorkową sesję na swoich historycznych maksimach zakończyły akcje Asseco South Eastern Europe, po wzroście o 2 proc. do 45,8 zł.

W mWIG40 najmocniej pod kreską sesję zakończył Biomed-Lublin. Biotechnologiczna firma potaniała o ponad 21 proc. i była to szósta sesja z rzędu spadkowa sesja, po wcześniejszych gwałtownych wzrostach, które wywindowały kurs do najwyższego poziomu w historii. Zniżkowały także akcje innych przedstawicieli sektora medycznego w mWIG40, m.in. Mercatora (-8,57 proc.).

Wśród spółek z sWIG80 najbardziej zyskały Elemental Holding (8 proc.) oraz Asbis (7,96 proc.). W trakcie wtorkowej sesji dystrybutor produktów IT podał, że prognozuje 18-20 mln USD zysku netto w 2020 roku, a także odnotuje w tym okresie 2-2,2 mld USD przychodów ze sprzedaży. Akcje Asbisu są obecnie najwyżej od kwietnia 2014 roku.

Dzięki wzrostowi o 6,25 proc. do 7,48 zł swoje historyczne maksima osiągnął Auto Partner.

Największej przeceny doświadczyły akcje Mennicy Polskiej - w dół o 16,9 proc. Przed wtorkową sesją spółka podała, że zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym półroczu '20 wyniósł 17,7 mln zł, wobec 2,44 mln zł przed rokiem. Jak wskazuje Stefanik, w przypadku Mennicy większy wpływ na kurs miał spadek ceny złota.

Z sWIG80 istotnie stracił także Cormay (-14,29 proc.).

Na szerokim rynku trzecią sesję z rzędu urosły walory British Automotive Holding - tym razem w górę o 19,53 proc.

Ponad 14 proc. potaniał Atrem. W trakcie sesji podano, że fundusze Quercus TFI zmniejszyły zaangażowanie w Atrem i mają obecnie 370.697 akcji tej spółki, co oznacza 4,02 proc. udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Zniżkowały też akcje Quercusa, który zakończył wtorek pod kreską o 9,74 proc. Prezes spółki Sebastian Buczek chce, aby Quercus wyemitował do 5,5 mln akcji bez prawa poboru. Dodatkowo Quercus podał swoje wyniki za pierwszą połowę '20 - spółka miała 5,54 mln zł zysku netto.

Na rynku NewConnect ponownie wysokie obroty towarzyszyły spółce 4Mass. Po poniedziałkowym spadku o 47 proc. przy ponad 50 mln zł obrotu, we wtorek akcje spółki spadły o 4,58 proc. przy ponad 36 mln zł obrotu.