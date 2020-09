"Za nieco ponad dwa tygodnie w sklepie Nintendo eShop fani legendarnej serii 'Saboteur' będą mogli nabyć jej najnowszą część - 'Saboteur SiO'. Początki popularnej serii sięgają lat 80., a za ich powstanie odpowiada brytyjski twórca Clive Townsend. W najnowszej odsłonie gracze znajdą zupełnie nowe lokacje oraz zmierzą się z nieznanymi dotąd przeciwnikami" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.



Cena gry została ustalona na 8,99 euro. W procesie jej powstawania SimFabric odpowiadało za porting oraz całościowy proces wydawniczy. Studio jest także właścicielem praw majątkowych do tytułu. Spółka ma w planach wydanie "Saboteur SiO" na konsole PS4 oraz Xbox One. Premiera gry w tych wersjach planowana jest w IV kw. 2020 roku, wskazano również.



W sierpniu spółka wprowadziła do sprzedaży na konsole PlayStation 4 dwie poprzednie gry z serii "Saboteur!", "Saboteur II: Avenging Angel". W dniu premiery wygenerowały sprzedaż, która pokryła wszystkie koszty związane z ich portowaniem i wydaniem.



"Wersje tych gier na PS4 zarabiają w podobnej skali jak wersje wydane na Nintendo, gdzie ich łączna sprzedaż przekroczyła 100 tys. sztuk. To bardzo dobry wynik" - dodała prezes SimFabric Julia Leszczyńska.



Na mocy zawartej umowy wydawniczej z twórcą serii w przyszłości spółka wprowadzi do sprzedaży wszystkie trzy tytuły na konsole nowej generacji, podsumowano.



SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.



(ISBnews)