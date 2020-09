TXM podkreśla, że w I półroczu br. restrykcyjnie podeszło do redukcji kosztów. Dotyczyło to zamknięcia 39 nierentownych (w nowej pandemicznej rzeczywistości) sklepów i zmniejszenia sieci sprzedaży do około 55 tys. m2. Przeprowadzono też m.in. optymalizację kosztów najmu oraz ograniczono koszty marketingu i działalności centrali - w tym kosztów magazynowania.



"W efekcie wynik netto osiągnięty w bardzo trudnym otoczeniu pierwszego półrocza br. był o 11,3 mln zł lepszy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie rok wcześniej. W samym drugim kwartale wynik operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) wyniósł ponad 2,4 mln zł, przy przychodach na poziomie 28,8 mln zł. Przychody osiągnięte przez pierwszych sześć miesięcy br. wyniosły łącznie 60,9 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.



Strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 22,45 mln zł wobec 33,77 mln zł straty rok wcześniej. Przychody sięgnęły odpowiednio: 60,87 mln zł wobec 113,19 mln zł.



"Wybuch pandemii wymusił konieczność natychmiastowej modyfikacji wdrażanej z sukcesem strategii. W efekcie, na podstawie analizy nowego otoczenia, dokonaliśmy rewizji planu sprzedaży na kolejne miesiące 2020 roku. Dostosowaliśmy do niego poziomy zamówień oraz zagwarantowaliśmy ciągłość dostaw zarówno krajowych jak i importowych. Dzięki temu wyniki drugiego kwartału br. w obszarze sprzedaży są pozytywne. Wypracowaliśmy nadwyżki względem zweryfikowanych założeń. Taka sama sytuacja miała miejsce również w lipcu i sierpniu. Natomiast na początku września wynik minimalnie różnił się od prognoz, w wyniku obniżenia piku sprzedażowego związanego z niższym poziomem zakupów szkolnych i ograniczonym poziomem powrotu dorosłych do biur. Posiadaliśmy również mniejszy poziom zapasów, spowodowany nieco lepszą niż zakładaliśmy sprzedażą w poprzednich miesiącach, który teraz staramy się na bieżąco uzupełniać" - powiedział wiceprezes Marcin Łużniak, cytowany w komunikacie.



Wiceprezes podkreślił, że spółka liczy na uzyskanie wsparcia rządowego w ramach tarczy antykryzysowej, co zapewniłoby wzmocnienie majątku obrotowego wykorzystywanego na limity kredytowe oraz dodatkowe zakupy towarów.



"W związku z zakończeniem procesu restrukturyzacji, przygotowujemy wniosek do PFR w ramach wsparcia dla Dużych Firm dotkniętych skutkami pandemii" - stwierdził Łużniak.



Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej TXM sięgnęły 224,37 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)