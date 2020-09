"Dobre nastroje na zagranicznych rynkach pomogły wzrostom krajowych indeksów. W mojej ocenie, po fatalnym poprzednim tygodniu, kiedy to nastroje inwestorów na świecie były bardzo złe i doprowadziły do wyczerpania się podaży, teraz możliwy jest koniec korekty spadkowej i powrót do wzrostów na rynkach akcji" - powiedział PAP Biznes Kamil Jaros.

"Patrząc technicznie na WIG20, dzisiejszym ruchem wzrostowym, indeks blue chipów powrócił ponad poziom 1.730 pkt. Ten poziom wcześniej pracował jako silne wsparcie. Zakładam, że WIG20 wyjdzie teraz mocniej ponad poziom 1.730 pkt. i ponownie będzie się poruszał w przedziale konsolidacji, w której górnym ograniczeniem jest 1.890 pkt." - dodał.

Na zamknięciu w poniedziałek WIG20 wzrósł 3,84 proc. do 1.738,44 pkt., WIG zwyżkował 3,2 proc. do 49.841,68 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,1 proc. do 3.553,97 pkt., a sWIG80 zyskał 1,22 proc. do 14.085,22 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.108 mln zł, z czego 820 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Play Communications (ok. 179 mln zł) oraz CD Projektu (133 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał ok. 3 proc., a S&P 500 zwyżkował 1,4 proc.

Na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy sektorowe zakończyły sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor energetyczny (7,4 proc.) oraz branża leków (5,74 proc.).

W poniedziałek najmocniejsze w WIG20 okazały się walory JSW, które zyskały aż 12,29 proc.

Drugą sesję z rzędu solidnie urosły spółki energetyczne: PGE (10,8 proc.) oraz Tauron (6,57 proc.).

Wyceny spółek energetycznych nadal wspierają piątkowe informacje, że powołany przez działające na Śląsku związki zawodowe Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Analitycy oceniają, że zamknięcie w najbliższym czasie 2-3 kopalń odciąży cały sektor z nadpodaży węgla. Dodatkowo do 15 grudnia br. zostanie opracowana Umowa społeczna, regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego. Umowa określi m.in. mechanizm finansowania górnictwa.

Nad kreską sesję zakończyły także wszystkie banki z WIG20. Najmocniej do góry poszły akcje mBanku (ok. 7 proc.), dzięki czemu spółka zakończyła serię trzech spadkowych sesji z rzędu. Z kolei Alior, za sprawą wzrostu o 4,8 proc., w poniedziałek zakończył serię pięciu spadkowych sesji. Indeks sektora urósł o blisko 4,18 proc. po tym, jak w piątek znalazł się na najniższym poziomie od ponad 10 lat.

W czołówce najbardziej rosnących blue chipów znalazły się także Lotos (5,88 proc.) oraz PKO BP (5,37 proc.).

Żadna spółka z WIG20 nie zakończyła sesji pod kreską.

W indeksie mWIG40 najmocniej do góry poszły akcje Mabionu - w górę o 18,18 proc.

O 13,88 proc. zwyżkowała Develia. Spółka deweloperska poinformowała podczas sesji, że zdecydowała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 70 mln zł.

Na dobrym sentymencie wokół spółek energetycznych korzysta także Enea, której wartość zwiększyła się o 10,15 proc.

Po tym jak w czwartek i piątek Biomed Lublin tracił po kilkanaście proc., podczas sesji w poniedziałek akcje biotechnologicznej spółki urosły o 5,3 proc.

O 3,22 proc. zwyżkował kurs Celon Pharmy. Spółka podała, że zwiększyła zysk netto w pierwszym półroczu o ponad 150 proc., do 20,8 mln zł z 8,2 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 21,8 mln zł wobec 6,4 mln zł przed rokiem. Sprzedaż wzrosła rdr o ponad 36 proc., do 69,9 mln zł. Ponadto w poniedziałek prezes Maciej Wieczorek poinformował, że obecnie siedem firm jest zainteresowanych projektem leku na depresję, nad którym pracuje Celon Pharma.

W indeksie średnich spółek najwięcej stracili akcjonariusze DataWalk (-12,8 proc.). Podczas sesji, inwestorzy otrzymali informację, że zarząd DataWalk zdecydował o emisji do 421 tys. akcji po cenie 154,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy.

W sWIG80 najbardziej zwyżkowały Airway Medix (14,9 proc.) oraz Rainbow Tours (8,5 proc.).

W indeksie małych spółek najwięcej stracił Getin Noble Bank (-5,05 proc.).