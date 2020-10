"Oferta II etapu osiedla Perspektywa obejmuje trzy budynki: jedną 3-piętrową kamienicę stanowiącą pierzeję ulicy Powstańców Warszawskich - z charakterystycznymi wykuszami i dwuspadowym dachem oraz dwa 7-piętrowe budynki w centralnej części inwestycji - o współczesnej formie, z płaskimi dachami zwieńczonymi tarasami" - czytamy w komunikacie.



W kamienicy do wyboru będą 22 mieszkania o metrażach od 42 m2 do 101 m2 oraz 4 lokale usługowe na parterze o powierzchni od 39 m2 do 98 m2. W dwóch budynkach 7-piętrowych w ofercie jest łącznie 226 mieszkań o metrażach od 27 m2 do 120 m2, podano również.



Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.



