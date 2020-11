"Kupujemy rentowną firmę, dość dobrze zarządzaną, sprzedawaną ze względu na sukcesję, co jest dość częste w Niemczech. Będziemy płacić całość gotówką. Spółka nie wymaga wielkich inwestycji. Proces jest mocno zaawansowany" - powiedział Jędrzejowski o przedmiocie akwizycji, podczas wideokonferencji.



"Staramy się jak najszybciej, myślę, że niedługo" - dodała Żaczek, pytana o możliwy termin finalizacji przejęcia.



Prezes zapowiedział, że jeśli wyniki tego przejęcia, pierwszego poza granicami Polski, będą pozytywne, to "oczywiście będziemy kontynuować ten trend".



W lutym 2020 r. Pekabex podał, że rozpoczął rozmowy potencjalnie zmierzające do nabycia 100% udziałów w spółce prawa niemieckiego, będącej jedynym właścicielem niemieckiego producenta elementów prefabrykowanych z betonu, zlokalizowanego w północnej Bawarii. Zaoferowana kwota nabycia udziałów wynosiła 14,8 mln euro.



W lipcu spółka poinformowała, że osiągnęła wstępne porozumienie w rozmowach zmierzających do nabycia 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia za 12,25 mln euro.



Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.



(ISBnews)