Milton Essex zadebiutował jako 13. spółka na rynku NewConnect w 2020 r.



W lipcu br. Milton Essex przeprowadził emisję 2 750 000 akcji serii L w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z której pozyskał 3 712 500 zł brutto. W akcje zainwestowało 23 inwestorów.



Milton Essex to spółka z sektora med-tech - polski twórca rozwiązań: SkinSense do walki z alergią oraz FaceCOV - systemu monitorowania miejsc publicznych pod kątem symptomów temperaturowych. Spółka współpracuje z naukowcami dwóch prestiżowych uczelni technicznych - Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej.



"Zdiagnozowaliśmy istotny problem, jakim jest alergia na świecie. Istnieje luka diagnostyczna, którą chcemy zasypać naszym rozwiązaniem. Najważniejsze jest, aby to rozwiązanie było automatyczne i cyfrowe tak, aby weszło w XXI wiek i pozwoliło na połączenie sił lekarzy i badaczy. To tego celu wykorzystujemy rozwiązanie cyfrowe, ale wspomagane sztuczną inteligencją" - powiedział wiceprezes Radosław Solan podczas uroczystości debiutu.



Jak wskazał, spółka potwierdziła skuteczność urządzenia SkinSense w badaniach klinicznych i jest obecnie na etapie certyfikacji wyrobu medycznego. Certyfikacja ze względu na pandemię przesunęła się w czasie, spółka nadal stara się utrzymać reżim harmonogramowy.



"Stawiamy sobie taki cel, że chcemy, aby nasze urządzenia były certyfikowane, żeby nie było wątpliwości co do jakości, powtarzalności wyniku i bezpieczeństwa. [...] Chcielibyśmy w przyszłym roku rozpocząć europejski program pilotażowy z zarejestrowanymi urządzeniami. To jest urządzenie, które przygotujemy w ramach programu Fotonika, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z NCBR wysokości ponad 11 mln zł. Rozwiązanie to przygotowaliśmy z konsorcjum z Warszawską Akademią Techniczną (WAT)" - powiedział Solan.



Gotowe rozwiązanie będzie kierowane przede wszystkim do placówek medycznych oraz poradni specjalizujących się w walce z alergiami. Data zakończenia badań i wprowadzenia produktu na rynek nie jest jeszcze znana.



Wiceprezes poinformował, że drugi bardzo ważny dla spółki produkt to skaner do identyfikacji zagrożeń epidemicznych - również wspomagany sztuczną inteligencją - zwłaszcza w zakresie biometrycznej identyfikacji osób



"Ważne abyśmy postawili na zapobieganie, a nie leczenie. Tym zapobieganiem jest izolacja potencjalnych zagrożeń. Chcielibyśmy, aby jeszcze w przyszłym roku rozpoczęły się badania z udziałem ludzi, z wykorzystaniem kilkunastu naszych urządzeń, abyśmy mogli to zastosować w kilkunastu miejscach pod kątem różnych zagrożeń i z miejsca chcielibyśmy przystąpić po certyfikacji do komercjalizacji tego systemu, gdyż jest to bardzo ważne urządzenie, które rynek powinien dostać jak najszybciej" - powiedział wiceprezes.



To rozwiązanie Milton Essex również przygotowuje z konsorcjum z WAT. Na projekt FaceCOV spółka otrzymała prawie 7 mln zł dofinansowania w programie Szybka ścieżka. Koronawirusy.



"Prace nad systemami są już na bardzo zaawansowanym etapie. Wierzymy, że debiut na NewConnect pomoże w rozwoju spółki oraz budowaniu jej wartości i wizerunku, nie tylko jako specjalistów w walce z alergią, ale przede wszystkim prekursorów na rynku med-tech" - powiedział Solan.



Milton Essex jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu zaawansowanych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Kluczowy produkt spółki - SkinSense przeznaczony jest do zautomatyzowanej diagnostyki odpowiedzi alergicznej tkanki skórnej i wykorzystuje najnowsze technologie do nieinwazyjnego obrazowania hiperspektralnego obejmującego swoim zakresem pasmo dalekiej podczerwieni LWIR (Long-Wave Infra-Red).



(ISBnews)