"1. Maciej Popowicz oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 504 024 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 6,94% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce; a



2. Arkadiusz Pernal oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 206 412 akcji sprzedawanych, stanowiących nie więcej niż 2,84% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.



Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży oraz łączna liczba akcji sprzedawanych zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu, podano także.



"Zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie spółki w jej dynamicznym rozwoju. Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży liczby akcji sprzedawanych wskazanej powyżej, Maciej Popowicz będzie posiadać akcje spółki reprezentujące ok 22,2% ogólnej liczby akcji i głosów w spółce, a Arkadiusz Pernal będzie posiadać akcje spółki reprezentujące ok. 11,1% ogólnej liczby akcji i głosów w spółce" - czytamy także.



W związku z ABB, akcjonariusze zobowiązali się wobec Wood & Company Financial Services, a.s. do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji spółki przez okres 180 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych w ramach ABB.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)