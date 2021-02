"Końcówka poprzedniego tygodnia była bardzo dobra dla światowego rynku akcji, a poniedziałek rozpoczął się kontynuacją tego trendu i rekordami na japońskim Nikkei 225. Przez ostatnie 2 tygodnie WIG20 pozostawał relatywnie słabszy, jednak dziś częściowo nadgonił i był mocniejszy niż inne europejskie indeksy" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

"Do poniedziałkowego wzrostu dołożyły się banki, których indeks wzrósł o blisko 4 proc. Kluczowy jest sentyment wobec sektora. Za jego poprawą stoją fundamentalne powody, gdyż zbliża się termin ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii kredytów frankowych. Cały czas w dobrej formie są spółki wydobywcze. Notowania JSW i KGHM wspierane są dobrymi cenami surowców. Ceny węgla koksującego rosły w poniedziałek o 3 proc., a miedź jest na najwyższych poziomach od 2012 r. Wrócił także gaming, po dużej słabości CD Projektu w ostatnim czasie" - wyjaśnił.

Brymora zwrócił uwagę na niższe niż w poprzednich dniach obroty.

"W poniedziałek aktywność inwestorów zagranicznych była mniejsza, ze względu na święto w USA i w Chinach. Nie należy zatem dzisiejszym wzrostom przypisywać zbyt dużego znaczenia. Kolejne sesje pewnie dadzą odpowiedź czy relatywna siła GPW się utrzyma, czy jednak będziemy słabsi" - dodał.

Wzrostom w WIG20 przewodziły notowania JSW, które poszły w górę o 6,7 proc. do 41 zł. Wyraźnie zyskiwał także KGHM - o 3 proc. do 195 zł. CD Projekt wzrósł o 2,7 proc. do 270 zł.

Rosły wszystkie banki, w tym najmocniej: Santander - o 6,3 proc. do 208,4 zł, PKO BP - o 4,7 proc. do 29,4 zł i Alior - o 2,8 proc. do 17,44 zł.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 wzrósł o 1,95 proc. i wyniósł 1.974,82 pkt., WIG zwyżkował o 1,73 proc. do 58.422,63 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,25 proc. do 4.287,52 pkt. Rosnąc ósmą sesję z rzędu sWIG80 zyskał 1,46 proc. do 17.961,92 pkt. i po raz kolejny poprawił 13-letnie maksimum.

Obroty na GPW wyniosły ok. 974 mln zł, z czego 669 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (146 mln zł) oraz KGHM (90 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX rósł o 0,5 proc., podobnie jak kontrakty terminowe na amerykański S&P 500.

W ujęciu sektorowym zwyżkowało 12 z 15 indeksów. Najmocniejsze w poniedziałek były banki - ich benchmark wzrósł o blisko 4 proc. Po nieco ponad 3 proc. zwyżkowali producenci gier, chemia i górnictwo. Spadkom nie oparły się leki i motoryzacja, przy czym ich przecena nie przekraczała 0,8 proc.

Na koniec dnia w tylko dwie spółki w WIG20 znalazły się pod kreską. PGE poszło w dół o 0,03 proc., a Allegro - o 0,14 proc.

W indeksie średnich firm wzrostom przewodziły sektor bankowy i producenci gier. Kurs mBanku wzrósł o 7,4 proc. do 199,7 zł, a Banku Millennium o 4,7 proc. do 3,904 zł. 11 bit studio poszło w górę o 5,1 proc. do 581 zł, a Ten Square Games wzrosło o 4,6 proc. do 570 zł.

Po 4,5 proc. wzrosły notowania Famuru i Eurocash.

W ciągu dnia Famur poinformował o rozpoczęciu likwidacji oddziału Systemy Ścianowe Hydraulika w Zabrzu. Część procesów produkcyjnych związanych z obszarem hydrauliki siłowej zostanie przekazana do oddziału w Gorlicach, natomiast pozostała produkcja w Zabrzu zostanie wygaszona.

W sWIG80 dwucyfrowymi wzrostami wyróżniły się ML System - w górę o 20,5 proc. do 138 zł (najwyżej w historii), Polimex Mostostal - o blisko 15 proc. do 5,62 zł (najwyżej od ponad 3 lat) i Trakcja - o 11,5 proc. do 2,665 zł (najwyżej od blisko dwóch lat).

Kurs ML System kontynuował piątkowe zwyżki po tym, jak spółka podała w czwartek, że Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała przeprowadzenie jednoośrodkowego badania klinicznego dot. oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody RT-PCR.