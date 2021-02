Termet jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych - począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową - o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester, podano.

"Zgodnie z naszymi zapowiedziami i oczekiwaniami oraz dzięki zaangażowaniu i sprawnej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, jeszcze przed upływem pierwszego kwartału br. sfinalizowaliśmy przejęcie spółek Termet i Tester. Obecnie planowo możemy przystąpić do kolejnych etapów procesu, czyli integracji tych podmiotów w ramach Grupy Ferro, a w połączonych zespołach do sprecyzowania wspólnych celów. Widzimy bardzo duży potencjał segmentu nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła, związany ze wzrostem świadomości ekologicznej i sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym. W zasięgu infrastruktury gazowej znajduje się coraz więcej mieszkańców Polski, którzy tym samym mogą wykorzystywać urządzenia Termetu, oparte o nowoczesne, efektywne i ekologiczne metody wytwarzania ciepła. Naszym celem jest także wyjście z ofertą Termetu za granicę, na rynki, na których Ferro obecne jest ze swoją ofertą produktów techniki sanitarnej i grzewczej. Jesteśmy przekonani, że portfolio uzupełnione o rozwiązania systemowe w obszarze ekologicznego ciepła i energii stanowić będzie ciekawą ofertę nie tylko dla klientów końcowych, ale także dla profesjonalistów, co otwiera dodatkowe możliwości sprzedaży innych naszych produktów. Zidentyfikowaliśmy szereg synergii pomiędzy Ferro a Termetem w różnych obszarach operacyjnych i poszerzenie platformy handlowej jest właśnie jednym z tych kluczowych obszarów" - powiedział prezes, CEO Ferro Wojciech Gątkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Transakcja przejęcia Termet i Tester jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii F1 Grupy Ferro i chociaż wymagała od naszego zespołu wiele wysiłku, nie wpłynęła na ogólne tempo realizacji głównych inicjatyw strategicznych. Niebawem na rynku zadebiutuje nasza oferta produktowa w wyższym segmencie armatury sanitarnej, zgodnie z planem kontynuujemy także działania integracyjne i optymalizacyjne oraz wspierające ekspansję rynkową Ferro w regionie CEE" - dodał Gątkiewicz.

Łączne przychody i wynik EBITDA Termetu i Testera za 2019 r. skalkulowane na potrzeby transakcji wyniosły odpowiednio 126 mln zł i ok. 10 mln zł. Spółki zatrudniają łącznie ponad 300 osób.

Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia Termetu i Testera to 50,75 mln zł. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od zaudytowanych wyników finansowych Termetu osiągniętych w roku 2020 (tzw. "earn-out"), w maksymalnej wysokości 9,97 mln zł, wskazano również.

"Dzięki tej transakcji i połączeniu sił Ferro oraz Termet i Tester powstanie silna grupa o mocnej pozycji w regionie CEE, przygotowana do kontynuacji ekspansji w branży armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz konkurowania na atrakcyjnym rynku zarządzania zużyciem wody i źródłami ciepła" - podsumowano.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2019 r. miało 451,26 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)