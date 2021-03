"Za nami druga wzrostowa sesja z rzędu po odbiciu WIG20 z pułapu 1.900 pkt., który mógł być dla inwestorów atrakcyjnym poziomem. W zachowaniu byków widać było jednak ostrożność" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BDM Krystian Brymora.

"Wiele zależy od zachowania indeksów w USA, gdzie po dobrym początku miesiąca we wtorek widoczne są spadki. Z większą uwagą obserwować będziemy Nasdaq, który dużo niepokoju wzbudził w lutym. Korekta indeksu sięgnęła około 8 proc. od szczytu. Biorąc pod uwagę, że dotychczasowe korekty sięgały 10-12 proc. być może obecny ruch zbliża się do wyczerpania. To powinno poprawić klimat inwestycyjny do spółek technologicznych, w tym także nad Wisłą" - dodał.

Na zamknięciu sesji WIG20 zyskał 0,51 proc. do 1.959.52 pkt., WIG zwyżkował 0,49 proc. do 58.299,06 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,66 proc. do 4.367,93 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,5 proc. do 17.914,32 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,3 mld zł, z czego 1.031 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (204 mln zł) oraz CD Projektu (163 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW, niemiecki DAX rósł o 0,3 proc., amerykański S&P 500 tracił 0,6 proc., a technologiczny Nasdaq tracił 1 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 8 z 15 indeksów. Najmocniejsze były motoryzacja - w górę o 5,6 proc. i chemia - wzrost o blisko 4 proc. Z kolei budownictwo straciło 1,4 proc.

W WIG20 najmocniej zwyżkowały notowania Allegro. We wtorek kurs wzrósł o blisko 6 proc. do 66,76 proc. po tym, jak spółka zniżkowała trzy sesje z rzędu do najniższego poziomu w historii.

"Allegro wyróżniło się pozytywnie. Od wielu tygodni rynek przygotowywał się na wejście Amazona do Polski. Sklep został dziś uruchomiony i jak to z reguły bywa nastąpiło odreagowanie po trwającej od stycznia przecenie. W opiniach eksperci branżowi wskazują na brak przewag nad Allegro, a start polskiej strony największego gracza e-commerce na świecie odbył się bez fajerwerków" - ocenił Brymora.

W indeksie mocno rósł także kurs PGNiG - o 2,5 proc.

Z kolei po około 2 proc. zniżkowały we wtorek kursy Dino i CCC.

Po czterech sesjach wzrostowych i blisko 16-proc. zwyżce w poniedziałek, lekko w dół poszedł kurs Alior Banku - o 1,8 proc.

Wśród spółek z mWIG40 Brymora zwrócił uwagę na Comarch, który wzrósł o blisko 10 proc. do 205 zł, PKP Cargo - w górę o 9 proc. do 20,70 zł, Inter Cars - o 8,5 proc. do 320 zł i Grupę Azoty - o blisko 7 proc. do 32 zł.

"Comarch podał wyniki znacznie przewyższające konsensus. PKP Cargo od lutego zyskało już 50 proc. Fundamenty spółki nie uległy ostatnio znaczącej zmianie, przy czym we wtorek notowania mogły być wspierane podpisaniem umowy przez spółkę. Inter Cars także pokazał dobre wyniki, a w przypadku Azotów upubliczniona została rekomendacja" - podsumował Brymora.

Zysk netto grupy Comarch w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 51,8 mln zł, czyli był o 47,2 proc. wyższy rok do roku. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk wyniesie 24,3 mln zł. Wynik EBITDA sięgnął 89,1 mln zł, czyli wzrósł o 71 proc. rdr i był o 61 proc. wyższy od oczekiwań.

PKP Cargo podpisało we wtorek 7-letnią ramową umowę z 2. Regionalną Bazą Logistyczną na transport kolejowy personelu i sprzętu wojskowego. Maksymalna wartość umowy to ok. 1,4 mld zł brutto.

Zysk netto Inter Cars w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł 110 mln zł, co oznacza wzrost o 141 proc. rok do roku. Prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes znajdowały się w przedziale 62,8-71,3 mln zł.

Analitycy DM BDM, w raporcie z 22 lutego, obniżyli cenę docelową Grupy Azoty do 34,9 zł z 45,1 zł wcześniej, przy czym rekomendacja dla została podniesiona do "kupuj" z "akumuluj".

W sWIG80 mocno zwyżkował Sanwil - o 10,5 proc., Eko Export - o blisko 10 proc. i Asbis - o 8 proc.

Najmocniej w swoich indeksach zniżkowały Mabion i Oponeo - obie spółki straciły po 4 proc.

Na szerokim rynku drugą sesję z rzędu o około 50 proc. wzrosły notowania Elektrobudowy - tym razem do 5,26 zł.