"We wtorek niemiecki DAX dotarł do poziomu 15.000 pkt., notując nowe szczyty i wydawałoby się, że takie otoczenie powinno wspierać notowania na GPW. Jednak w przeciwieństwie do poniedziałkowych notowań, kiedy WIG20 był najmocniejszym indeksem w Europie, we wtorek jesteśmy w ogonie. Słabsza sesja, przede wszystkim ze względu na czynniki lokalne. Tak jak wczoraj CD Projekt ciągnął notowania do góry, tak we wtorek przewodził spadkom w WIG20" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

Kurs CD Projektu spadł we wtorek o 9,1 proc. do 217,9 zł, przy najwyższych obrotach na rynku - 382 mln zł. W pierwszych minutach handlu CDR kontynuował poniedziałkowe wzrosty i rósł o 5 proc., po 13-proc. wzroście we wtorek, po godzinie przeważyła jednak podaż.

Nowak zwrócił uwagę, że poniedziałkowy wzrost częściowo mógł być reakcją na komunikat spółki o aktualizacji do "Cyberpunka 2077", która ma naprawić kilkaset błędów w grze.

"W weekend pojawiły się jakieś informacje, na które nałożył się komunikat o +patchu+. Taka aktualizacja niewiele zmienia dla perspektyw gry, a sprzedaż nie wróci zbyt szybko. Choć skala wtorkowych spadków jest może zaskakująca, to zgodna z trendem. Być może część inwestorów nie chciała zostawać z otwartą pozycją przed publikacją strategii" - ocenił.

WIG20 zakończył wtorkowe notowania spadkiem o 0,55 proc. do 1.942,32 pkt., WIG zniżkował o 0,33 proc. do 58.249,46 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,14 proc. do 4.388,47 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,07 proc. nieznacznie poprawiając swoje 13-letnie maksimum do 18.605,59 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,23 mld zł, z czego 1 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (382 mln zł) oraz KGHM (146 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 1,3 proc., po raz pierwszy w historii notując poziom 15.000 pkt. W USA S&P 500 i technologiczny Nasdaq traciły po 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zniżkowało 11 z 15 indeksów. Najmocniej tracili liderzy poniedziałkowych notowań, czyli producenci gier - w dół o 3,5 proc. Spadki pozostałych indeksów nie przekraczały 1 proc.

Z kolei na górze zestawienia były media - wzrost o 1,7 proc.

Choć jeszcze w połowie sesji na czele wzrostów były spółki górnicze, to KGHM zakończył notowania na poziomie odniesienia, a JSW była jedną z najsłabszych spółek w WIG20 - w dół o ok. 3 proc. Mocniej tracił tylko CDR.

W ciągu dnia JSW poinformowała o podjęciu uchwały o przedłużeniu okresu obowiązywania porozumienia zbiorowego dotyczącego gwarancji zatrudniania dla pracowników. Na mocy uchwały gwarancje pracownicze będą przedłużone o okres kolejnych 10 lat. Ponadto, warunki pracy i płacy pozostają niezmienne, a wysokość wynagrodzeń ustanawiana w spółce będzie kształtować się na dotychczasowych zasadach.

Po siedmiu spadkowych sesjach i wyznaczeniu w poniedziałek historycznego minimum w górę odbiły notowania Allegro. Kurs platformy handlowej wrósł o 3,6 proc. do 54,57 zł, najmocniej w indeksie. Jak ocenił Nowak, spółka być może krótkoterminowe minimum ma już za sobą

W indeksie wyraźnie zwyżkował także Mercator Medical - w górę o 1,5 proc.

Wśród średnich firm po około 3 proc. zwyżkowały Benefit Studios oraz LiveChat Software.

Na drugim biegunie ze spadkiem o 3,7 proc. znalazła się Selvita, tracąc piątą sesję z rzędu. Spółka podała, że wypracowała w czwartym kwartale 2020 roku 5,4 mln zł zysku netto. Biura maklerskie prognozowały wynik w ostatnim kwartale 2020 roku w przedziale 4,5-5,8 mln zł (dwie prognozy). Portfel zamówień firmy na 2021 rok ma wartość 171,2 mln zł i jest o 117 proc. większy niż rok temu.

W sWIG80 najmocniej traciły BoomBit (-3,7 proc.) i Quercus TFI (-2,3 proc.), które oddały około połowę poniedziałkowych wzrostów, a także Asbis (-3,5 proc.) po dwóch dniach dwucyfrowych wzrostów.

Z kolei na czele indeksu stał MCI Capital - w górę o blisko 9 proc.