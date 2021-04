"Grupa AB ma ambicje rosnąć w roku 2021 wyraźnie dwucyfrowo, wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne na szybko rosnącym rynku IT i e-commerce w regionie CEE. W roku 2020 zwiększyliśmy skalę biznesu o 27%, podczas gdy rynek w Polsce, Czechach i na Słowacji wzrósł o 19%. W tym roku widzimy dalsze przyspieszenie wzrostu rynku - powiedział ISBtech Ochędzan.

Według szacunków, polski rynek sprzętu IT wzrósł w I kw. o ponad 35% r/r, a prognozy dynamiki rynku e-commerce na 2021 rok wskazują na 20-30% wzrostu r/r. Pozytywnych dynamik można spodziewać się również w Czechach i na Słowacji. Grupa AB ma ambicję być jednocześnie spółką wzrostową i dywidendową.

"Naszym celem pozostaje długoterminowy rozwój i wzrost wartości dla akcjonariuszy. Jesteśmy zadowoleni z I kw. i początku II kw. nawet pomimo tego, że wraz z kolejnymi kwartałami rekordowego roku 2020 z blisko 12 mld zł sprzedaży zdecydowanie rośnie baza porównawcza. Pandemia wyzwoliła na całym świecie silny trend wzrostu inwestycji w IT, a Polska jest w tym zakresie liderem. Nadrabiamy jako kraj wcześniejsze niedoinwestowanie i wiele wskazuje na to, że jest to długoterminowy trend. Rynek jest wspierany przez makroekonomię, programy rządowe, programy unijne, a także dynamikę wzrostu rynku e-commerce i ogólne zmiany społeczne, związane z cyfryzacją życia i biznesu" - dodał członek zarządu ds. finansowych.

"Trwa kontynuacja bardzo dynamicznych wzrostów w takich kategoriach, jak notebooki, smartfony, urządzenia sieciowe. Ciekawostką są np. smartwatche, których sprzedaż w Polsce wzrosła w I kw. szacunkowo o ponad 200% r/r. W segmencie telco korzystamy zarówno na sukcesie Apple, którego jesteśmy największym dystrybutorem w regionie, jak również budujemy pozycję dzięki markom rozwijającym się w naszym regionie. Cieszy nas, że mocny jest również segment rozwiązań zaawansowanych i inwestycji w sektorze enterprise, tzw. rynek VAD, gdzie poszerzamy ofertę produktów i rozwiązań, a także inwestujemy w edukację resellerów poprzez Centrum Kompetencyjne AB oraz gdzie wspieramy naszych partnerów sztabem wyspecjalizowanych inżynierów" - wymienił Ochędzan.

Wśród najbardziej perspektywicznych obszarów rynkowych Grupa AB wskazują rozwój konsumpcyjnego modelu sprzedaży (Infrastructure as a Service), sprzedaż rozwiązań chmurowych oraz obsługę kanału e-commerce.

W I kw. 2021 roku kurs akcji AB wzrósł o blisko 50%, zbliżając się do 50 zł za akcję. "To dalej mniej niż wartość księgowa, nie mówiąc o realnej wartości zbudowanego przez ponad 30 lat biznesu, który nawet w tak zmiennych czasach jest przygotowany do bardzo efektywnej działalności i wzrostu pozycji rynkowej. Cieszy nas jednak to, że niektórzy inwestorzy już dostrzegają fakt, iż Grupa AB stała się spółką e-commerce, spółką inwestującą w nowe technologie, jak automatyzacja procesów czy sztuczna inteligencja i spółką opartą o nowe technologie. Obecna wycena akcji AB wydaje się być dlatego tym bardziej zadziwiająco niska na tle innych firm z branży, a porównawczo uzasadniona byłaby kapitalizacja AB nawet kilka razy wyższa niż obecnie. Jednocześnie zamierzamy kontynuować dzielenie się zyskami z akcjonariuszami, co oznacza rzadkie połączenie cech z obszaru 'growth' i 'value'. Mamy ambicje dostarczać naszym inwestorom wysoką dynamikę wartości" - podsumował CFO Grupy AB.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2019/2020 (lipiec 2019 - czerwiec 2020) miała 10,2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews/ ISBtech)