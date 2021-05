"Złożyliśmy do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dokument informacyjny i tym samym jesteśmy coraz bliżej debiutu na NewConnect. Dołączenie do grona spółek publicznych jest dla nas ważnym krokiem z perspektywy strategii i rozwoju. Liczymy, że obecność na giełdzie zwiększy rozpoznawalność naszej spółki i umożliwi nam dotarcie do jeszcze większej grupy inwestorów. W procesie upublicznienia wspiera nas Dom Maklerski Navigator" - powiedział prezes Immersion Games Bartosz Rosłoński, cytowany w komunikacie.

Immersion Games chce dołączyć do grona spółek publicznych jeszcze w tym roku, podano także.

Niedawno spółka powołała sześcioosobową radę nadzorczą, w skład której wchodzą: Dawid Sukacz, Piotr Baczyński, Zofia Kłudka, Jędrzej Szcześniak, Chris Chin oraz Paul Jastrzębski.

Obecnie Immersion Games pracuje nad dwoma autorskimi grami w technologii Virtual Reality - "Disc Ninja" oraz nowym epizodem przygód z serii "Extreme Escape". Premiera pierwszego projektu planowana jest latem br. na platformie Oculus Quest, podano również.

Model biznesowy Immersion Games zakłada produkcję gier, które będą dostępne na Oculus Quest Store oraz pozostałych platformach VR, m.in. Steam, Oculus Store i Viveport.

Immersion Games to producent gier VR oraz PC stworzony przez jedno z największych studiów VR na świecie - Immersion. Warszawska grupa Immersion od 2014 opracowuje projekty i produkty w technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, koncentrując się na rynku amerykańskim.

(ISBnews)