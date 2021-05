Do 18 maja trwa oferta publiczna akcji, w ramach której część obecnych akcjonariuszy spółki zaoferuje 165 tys. istniejących akcji. Cena sprzedaży jednej akcji została ustalona na poziomie 41 zł.

"Na przełomie czerwca i lipca zaplanowany jest debiut na NewConnect. Po zakończeniu oferty PlayWay będzie nadal większościowym akcjonariuszem Console Labs z udziałem 58,8%" - powiedział Wesołowski w rozmowie z ISBnews.TV.

"W najbliższych kwartałach chcemy zwiększyć skalę działalności oraz pozyskać kolejne rynki zbytu w Japonii. Jesteśmy jedną spółką z grupy PlayWay, która ma bezpośrednią możliwość wydawania na rynku japońskim" - dodał.

Console Labs odnotowała 2,7 mln zł przychodów i 1,6 mln zł zysku netto w 2020 r.

Console Labs to spółka specjalizująca się w portingu gier na zlecenie z komputerów PC na inne konsole, takie jak Nintendo Switch, Sony PlayStation PS4 / PS5, Microsoft Xbox One / Series X/S oraz MacO, a także w produkcji i wydawaniu gier we własnym zakresie i na własny rachunek, ze wsparciem głównego akcjonariusza - PlayWay.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

Katarzyna Walterska

(ISBnews/ ISBnews.TV)