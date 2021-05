Zysk operacyjny wyniósł 8,3 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy wyniósł w pierwszym kwartale 2021 roku 15 654 tys. zł i był o 71,6% wyższy niż w I kwartale roku ubiegłego. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA za I kwartał 2021 rok wyniosła 10 539 tys. zł i była o 169,5% wyższa niż w I kwartale roku 2020. Wzrost EBITDA odnotowały wszystkie segmenty operacyjne grupy" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 146,13 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 118,22 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów rok do roku odnotował każdy z segmentów operacyjnych grupy. Wpływ przychodów spółki iPOS S.A. na przychody grupy w I kwartale 2021 roku był nieznaczący i wyniósł 1 113 tys. zł. Spółka została przejęta i włączona do konsolidacji we wrześniu 2020 r., nie została przypisana do żadnego z trzech segmentów operacyjnych" - czytamy dalej

Segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął w I kwartale 2021 roku przychody od klientów zewnętrznych na poziomie 45 548 tys. zł, co stanowi wzrost o 14,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Główną przyczyną wzrostu była niska baza w I kwartale 2020 roku, związana z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych oraz znaczącym zmniejszeniem sprzedaży w sklepach, które pozostały otwarte w okresie pierwszego kwartału 2020 roku. Przychody segmentu stanowiły w I kwartale 2021 roku 31,2% łącznych przychodów grupy, wobec 33,8% w I kwartale roku ubiegłego.

Przychody segmentu wsparcia sprzedaży od klientów zewnętrznych wyniosły w I kwartale 2021 roku 36 662 tys. zł i były wyższe o 5,2% w stosunku do I kwartału roku ubiegłego. Przychody segmentu stanowiły w I kwartale 2021 roku 25,1% łącznych przychodów grupy, wobec 29,5% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

"Segment eCommerce services osiągnął w I kwartale 2021 roku przychody od klientów zewnętrznych w wysokości 62 810 tys. zł. Były one wyższe o 44,5% od przychodów osiągniętych przez segment w I kwartale roku ubiegłego. Wzrosty przychodów wykazały spółki Divante S.A., OEX E-Business Sp. z o.o. oraz Voice Contact Center Sp. z o.o. Osiągnęły one w okresie I kwartału 2021 roku wzrost przychodów odpowiednio o 33,4%, 50,3% oraz o 66,7% w porównaniu do I kwartału roku 2020. Spadek przychodów o 95,2% odnotowała w 2021 roku spółka OEX24 Sp. z o.o. Przychody segmentu eCommerce services stanowiły w I kwartale 2021 roku 43,0% łącznych przychodów grupy, wobec 36,8% w I kwartale roku 2020" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 0,27 mln zł wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

