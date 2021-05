Zysk operacyjny wyniósł 4,98 mln zł wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 7,57 mln zł wobec 6,14 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,22 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 86,28 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięte w tych trudnych czasach wyniki finansowe w I kwartale 2021r., były dobre i są efektem ciężkiej pracy naszej całej zaangażowanej kadry. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 7,5 mln zł w I kw. 2021, co oznacza wzrost o 23% r./r., 1,4mln zł. Odczuwamy skutki pandemii koronawirusa w większym stopniu niż w przypadku poprzednich fal w sferze produkcyjnej, zakupowej i sprzedażowej, a mimo to rozwijamy się i konsekwentnie realizujemy naszą strategię inwestycji w brandy w modelu zrównoważonego rozwoju. Trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem kolejnych optymalizacji w obszarze produkcyjnym, logistycznym i finansowym, a ponadto szczególną uwagę przykładamy do toczących się już inwestycji w innowacyjny park maszynowy" - skomentowała wiceprezes Magdalena Mielimonka, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,26 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)