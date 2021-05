"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwały, na podstawie których z dniem 27 maja 2021 roku powołała na kolejną trzyletnią wspólną kadencję członków zarządu spółki w następującym składzie:

• Jacek Michalak - prezes zarządu,

• Christian Dölle - wiceprezes zarządu ds. marketingu,

• Sławomir Majchrowski - wiceprezes zarządu ds. handlowych,

• Roman Dziuba - członek zarządu ds. operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)