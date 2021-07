Reklama

Dotychczas Grupa Amica zarządzała sprzedażą w regionie Azji Środkowej przez struktury w Rosji, a w ostatnich latach - z centrali w Polsce. Teraz miejscem operacji dla tego rynku będzie Kazachstan, w którym firma sprzedaje urządzenia AGD pod marką Hansa od ponad 15 lat. Podczas gdy w ostatnim roku największy rynek wschodni, czyli rosyjski, odnotował spowolnienie, to właśnie sprzedaż w Kazachstanie rosła, dając perspektywy na dalszą ekspansję, podano.

"Azja Środkowa to szybko rozwijający się region świata, który nie jest jeszcze nasycony, tak jak np. rynek europejski. Inwestycje tam traktujemy bardzo poważnie i długofalowo. Już dziś mamy silną pozycję w samym Kazachstanie, ale obok są takie kraje jak Uzbekistan liczący ponad 30 mln mieszkańców czy też trochę mniejsze Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Mongolia. To rynki o dużym potencjale wzrostu, na których można stworzyć dobre warunki do prowadzenia biznesu" - powiedział prezes Grupy Amica Jacek Rutkowski, cytowany w komunikacie.

Urządzenia pod marką Hansa cieszą się dużą rozpoznawalnością wśród kazachskich konsumentów. Firma jest liderem sprzedaży w segmencie kuchni wolnostojących i wiceliderem w kategorii zmywarek. Zajmuje też czwarte miejsce w sprzedaży piekarników do zabudowy, wskazano w materiale.

"Funkcjonowanie na tym rynku to przede wszystkim duże wyzwanie logistyczne. Dlatego myśląc o dalszym rozwoju, planujemy jeszcze w I kw. 2022 roku uruchomienie magazynu, który zwiększy dostępność naszych produktów i umożliwi nam sprawniejszą realizację sprzedaży nie tylko w samym Kazachstanie, ale też w krajach ościennych. Skorzystają na tym zarówno nasi klienci, jak i partnerzy biznesowi w całym łańcuchu dostaw" - dodała prezes spółki Amica Handel i Marketing, należącej do Grupy Amica, Alina Jankowska-Brzóska.

Hansa to należąca do Grupy Amica marka z ponad 20-letnią tradycją. Jest dziś obecna na większości rynków Europy Wschodniej, części Europy Południowej, a także w Azji Centralnej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)