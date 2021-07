Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,42 proc., do 34.935,47 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia spadł 0,54 proc., do 4.395,26 pkt.

Nasdaq Composite spadł 0,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.672,68 pkt.

W lipcu Nasdaq zyskał 1,2 proc., a Dow Jones 1,3 proc. Z kolei S&P 500 zamknął miesiąc na 2,3-proc. plusie. To dla tego indeksu szósty z rzędu wzrostowy miesiąc.

Z branż najlepiej w lipcu zachowywały się spółki użyteczności publicznej, ochrony zdrowia, deweloperzy oraz firmy technologiczne. Na drugim biegunie znalazły się firmy paliwowe oraz banki.

"Utrzymujemy nasze pozytywne podejście do rynku akcji. Solidne tło zysków wraz z wciąż bardzo akomodacyjnymi warunkami finansowymi oznaczają, że rynki akcji powinny dążyć do nowych maksimów, a każdy spadek tworzy okazje do kupna” - powiedziała Marija Veitmane, strateg ds. wielu aktywów w State Street Global Markets.

Akcje Amazona spadły prawie 8 proc. Przychody Amazona w drugim kwartale 2021 roku wyniosły 113,08 mld USD, a rynek liczył na 115,2 mld USD. To wzrost rok do roku o 27 proc.

Wyższy od konsensusu był natomiast zysk spółki na akcję. Wyniósł on 15,12 USD, a analitycy spodziewali się 12,30 USD.

Amazon zapowiedział, że w trzecim kwartale jego przychody mogą znaleźć się w przedziale między 106 a 112 mld USD, co dawałoby wzrost rok do roku o 10-16 proc. Analitycy spodziewają się w tym czasie 119,2 mld USD przychodów.

Dyrektor finansowy Brian Olsavsky powiedział, że spowolnienie wzrostu sprzedaży jest wynikiem tego, że firma zmierzyła się z ubiegłorocznymi, wywołanymi przez pandemię zakupami COVID-19. Dodał, że spowolnienie odzwierciedla również to, że ludzie, szczególnie w Europie i Stanach Zjednoczonych, są bardziej mobilni i robią inne rzeczy poza zakupami online.

Pinterest zniżkował ponad 18 proc. po informacji, że w drugim kwartale liczba jego użytkowników spadła.

Akcje Exxon Mobil spadały 1 proc., mimo że przychody w drugim kwartale wyniosły 67,74 mld USD wobec oczekiwanych 63,25 mld USD.

Notowania Chevronu szły w górę o 1 proc. Zysk na akcję w drugim kwartale wyniósł 1,71 USD wobec oczekiwanych 1,58 USD.

P&G rósł 2,5 proc. Przychody w poprzednim kwartale wyniosły 18,95 mld USD wobec prognozowanych 18,37 mld USD.

Akcje Caterpillar spadały 3 proc., mimo że kwartalny skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,60 USD. Oczekiwano 2,41 USD.