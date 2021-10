Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 10,03 mln zł wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 12,17 mln zł wobec 3,59 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,18 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 27,11 mln zł rok wcześniej.

Wysoka dynamikę przychodów oraz pozycji wynikowych Master Pharm zawdzięcza przede wszystkim ożywieniu w branży oraz realizacji kontraktów odłożonych przez klientów w niepewnym roku 2020. W I poł. br. spółka odnotowała istotny wzrost wolumenu zamówień, szczególnie na produkty służące wzmocnieniu odporności. W okresie tym pozyskała siedmiu nowych klientów usług produkcji kontraktowej, wskazano.

"Biznesowo mamy za sobą bardzo dobre półrocze, rekordowe w historii firmy. Choć na rynku wciąż panuje duża niepewność, zarówno nam, jak i branży, udało się skutecznie dostosować do panujących realiów. Jesteśmy dobrze przygotowani do działania w warunkach pandemicznych, co potwierdza nie tylko rosnąca sprzedaż, ale i wysoki wzrost marży operacyjnej, z 6% przed rokiem aż do 25% za ostatnie półrocze" - skomentował prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie.

W celu utrzymania wysokiego tempa rozwoju, w I półroczu grupa kontynuowała inwestycje w moce wytwórcze obejmujące zakup nowych linii produkcyjnych i rozbudowę zakładu w Łodzi. Uruchomienie nowych urządzeń i kolejne inwestycje przewidziane są na drugą połowę roku.

"Dynamika przyszłego rozwoju grupy będzie silnie uzależniona od tempa wdrażania nowych mocy wytwórczych. Popyt na usługi produkcji kontraktowej jest bardzo wysoki i żeby go efektywnie zaspokajać musimy stawiać na tego rodzaju inwestycje. Chcemy eksplorować również nowe, perspektywiczne obszary rynku. Zauważamy np. duży potencjał w produktach przeznaczonych dla wegetarian, stąd obecnie realizujemy projekt, który umożliwi nam produkcję tego rodzaju suplementów" - dodał prezes.

Spółka korzystnie ocenia perspektywy dalszego wzrostu. W jej opinii, rynek suplementów diety, nawet w warunkach pandemii, nie jest narażony na długotrwały spadek popytu.

"W najbliższych kwartałach, w przypadku utrzymania ograniczeń związanych z pandemią, spodziewamy się na zmianę okresów wzmożonych zamówień i tymczasowych przestojów, na co jesteśmy odpowiednio przygotowani. Nie dostrzegamy natomiast żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o utrzymanie popytu i tendencji wzrostowej rynku suplementów w długim terminie. Dobre perspektywy ma przede wszystkim produkcja europejska, w tym polska, stanowiąca w obecnej sytuacji bardzo atrakcyjną alternatywę dla produkcji choćby azjatyckiej. Mamy przed sobą świetne perspektywy" - podsumował Franasik.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 1,09 mln zł wobec 4,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)