"Zarząd uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 2 770 zł, tj. z kwoty 560 000 zł do kwoty 562 770 zł poprzez emisję 27 700 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. Akcje serii F stanowią jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego. Akcje serii F zostaną zaoferowane wyłącznie uczestnikom programu motywacyjnego wskazanym w sporządzonej przez zarząd i zatwierdzonej przez radę nadzorczą liście uczestników programu uprawnionych do objęcia akcji za rok 2020. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień uchwały, a w szczególności podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. Zarząd Gaming Factory postanowił o ubieganiu się przez spółkę o wprowadzenie na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ww. akcji zwykłych na okaziciela serii F, zakończono.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

