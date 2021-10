"Za nami niezwykle aktywna sesja. Z pozoru WIG20 zyskał jedynie 0,61 proc., jednak i tak był jednym z najmocniejszych indeksów w Europie i ponownie zachowywał się lepiej od rynków bazowych. Ponadto, odbyło się to przy ponad 6-proc. spadku Allegro, które waży blisko 8 proc. w WIG20. Świadczy to o sile rynku. Choć jesteśmy na rekordowych poziomach, to bardzo wysokie obroty zdają się potwierdzać trend wzrostowy" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Krajowe indeksy początkowo miały pewne problemy z wyjściem nad kreskę, jednak po wejściu do gry kapitału zagranicznego widać było odbicie. Na małych i średnich spółkach, gdzie handlują głównie inwestorzy indywidualni, lekko przeważyły spadki" - dodał.

Ostatecznie WIG20 zyskał 0,61 proc. poprawiając 3-letni szczyt do 2.472,33 pkt., a WIG wzrósł o 0,37 proc. do rekordowych 74.736,92 pkt. Indeks średnich spółek zakończył trwającą 9 sesji serię wzrostów i poszedł w dół o 0,17 proc. do 5.574,17 pkt. sWIG80 stracił 0,11 proc. do 21.685,30 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW w Europie traciła połowa indeksów, w tym niemiecki DAX 0,3 proc. WIG20 był na czwartym miejscu pod względem wzrostów, za rynkami w Szwecji, Grecji i na Islandii.

W USA główne indeksy traciły w tym czasie po ok. 0,1 proc.

Na krajowym rynku dziewiątą sesję z rzędu obroty przekroczyły 1 mld zł. Tym razem wyniosły 2,26 mld zł - najwięcej w trwającej od ponad tygodnia serii. Ponad 1,7 mld zł przypadło na największe spółki.

W WIG20 handel skupiał się przede wszystkim na walorach Allegro, które od rana traciły ok. 6 proc. Na koniec dnia kurs Allegro spadł o 6,4 proc., wymazał całe odbicie z końca poprzedniego tygodnia i znalazł się najniżej od połowy maja (54,5 zł).

"Allegro wyraźnie traciło po uruchomieniu przez Amazona promocji. Pojawiały się także doniesienia, że AliExpress otwiera w Polsce centrum logistyczne" - powiedział Ryczko.

Amazon poinformował, że wprowadził w Polsce usługę Amazon Prime. Członkowie Amazon Prime mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw produktów oznaczonych logo Prime do domu, paczkomatów lub punktów odbioru, bez minimalnej wartości zamówienia. Program obejmuje także dostęp do nagradzanych filmów i seriali Prime Video, darmowe gry PC i comiesięczną subskrypcję kanału Twitch na Prime Gaming.

W ujęciu sektorowym we wtorek traciło 8 z 15 indeksów, w tym najmocniej producenci gier (-4,7 proc.), spółki mediowe (-2,7 proc.) i budowlane (-1,8 proc.).

Rosły przede wszystkim: odzież (+3,4 proc.), nieruchomości (+1,2 proc.) i banki (+1,4 proc.), dla których wtorkowa sesja była ósmą wzrostową z rzędu.

W gronie największych spółek o niemal 5 proc. zwyżkowało LPP. Po drugiej sesji odbicia kurs wrócił do poziomu 13.550 zł.

Ruch w górę kontynuował CD Projekt. Kurs spółki rosnąc o 4,5 proc. przekroczył poziom 200 zł za akcję.

JSW poprawiło 3-letnie maksimum do 60,60 zł, poszło w górę o 4,1 proc.

Lotos zyskał 2,7 proc., a Dino po raz kolejny zamknęło dzień najwyżej w historii (+2,3 proc. do 362,8 zł).

Ponownie zwyżkowały wszystkie banki z WIG20, w tym najmocniej Santander - o 2 proc. Wszystkie poprawiły swoje wieloletnie maksima.

Do końca dnia KGHM pozostał w korekcie (-1 proc.) po ponad 7-proc. poniedziałkowej zwyżce.

Orange kontynuowało 1-proc. przecenę, a Mercator zniżkując 3 proc. z nawiązką oddał wzrost z poprzedniej sesji.

Indeks średnich spółek w dół pociągnęły notowania Ten Square Games, które przy bardzo wysokich obrotach (148 mln zł) spadło o 20 proc. po zakończeniu przeglądu opcji strategicznych. Zarząd jest przekonany, że skoncentrowanie się na obecnej strategii, działalności i projektach pozostaje najlepszą drogą do osiągnięcia długoterminowego celu spółki.

Ponadto, rada nadzorcza zrewidowała w dół wysokość powtarzalnej EBITDA za rok obrotowy 2021 na potrzeby programu motywacyjnego o maksymalnie 8 proc., do kwoty nie mniejszej niż 228,9 mln zł. W kwietniu podawano, że dla 2021 roku ma to być 248,8 mln zł.

"W Ten Square Games przegląd opcji zakończył się bez znalezienia inwestora, a takie rozwiązanie zdawał się wyceniać rynek. Zmiany kadrowe raczej spodziewane, a negatywnie inwestorzy odebrali obniżenie programu motywacyjnego" - ocenił Ryczko.

W indeksie po 7 proc. zwyżkowało XTB, a także Famur, który poprawił roczne maksimum do 3,44 zł.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji spadkiem o 16 proc. wyróżnił się Airway Medix. Ryczko zwrócił także uwagę na 25-proc. spadek notowań jednego z głównych akcjonariuszy, Adiuvo Investments.

Poza głównymi indeksami trzecią mocną sesję zanotował Bumech - wzrósł o 22 proc. przy 68 mln zł obrotów.

Bumech poinformował we wtorek, że jego spółka zależna - Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" - zawarła umowę na sprzedaż węgla energetycznego w okresie od kwietnia 2022 r. do końca grudnia 2023 r., o szacunkowej wartości 145 mln zł netto.