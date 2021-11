Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,17 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,02 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 11,27 mln zł rok wcześniej.

"Wymierne efekty w postaci znaczącej dynamiki wzrostu przychodów, a także zanotowany wynik finansowy potwierdzają zasadność realizowanych przez grupę od wielu miesięcy działań. Kwartał do kwartału notujemy regularne wzrosty, jest to duży powód do zadowolenia" - powiedział wiceprezes Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

W III kwartale systematycznie była poszerzana oferta produktowa, w szczególności o kosmetyki dla dzieci i dorosłych oraz środki czystości. Stale są negocjowane i rozwijane współprace z wiodącymi sieciami handlowymi. Podpisana również została umowa z platformą TikTok. W tym kanale prowadzone są działania marketingowe produktów spółek Stars.Space i Onlybio.life. Współpraca to strategiczny krok związany z promocją produktów na skalę globalną. Grupa także optymalizuje działania operacyjno-logistyczne w celu rozwijania sprzedaży e-commerce, podkreśloono.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 90,68 mln zł w porównaniu z 37,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 1,07 mln zł wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Hub.Tech - wcześniej jako Boruta-Zachem - jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, skupioną w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

(ISBnews)