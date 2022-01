"Za nami ciekawa sesja na GPW. WIG przy dużych obrotach z nawiązką odrobił wczorajsze spadki. Widać było silny popyt na WIG20, który przodował ze względu na mocny sektor bankowy, wokół którego skupiła się znaczna część handlu. Być może listopadowo-grudniowa korekta banków jest już za nami. Wyróżniają się w otoczeniu rosnących stóp procentowych, co może tłumaczyć relatywną przewagę starego kontynentu" – powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas BP Lukas Cinikas.

Reklama

"Sytuacja na Wall Street po południu zaczęła się jednak odwracać, choć we wtorek miało miejsce przesłuchanie prezesa Fed przed Komisją Bankową Senatu. Powell podkreślił, że w tym roku będą podwyżki stóp, QE zakończy się w marcu, a w II połowie roku najprawdopodobniej Fed rozpocznie stopniowe zmniejszanie swojego bilansu. To nie sprzyja amerykańskiemu rynkowi akcji" - dodał.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,32 proc. do 2.344,45 pkt., WIG zwyżkował o 1,84 proc. do 71.706,57 pkt., mWIG40 zyskał 0,88 proc. do 5.479,55 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 1,08 proc. do 20.784,95 pkt.

W momencie zamknięcia notowań rosły niemal wszystkie europejskie giełdy, przy czym krajowe indeksy znajdowały się w czołówce wzrostów. Po ok. 2 proc. rosły także giełdy w Rosji i na Węgrzech, zaś niemiecki DAX zwyżkował o 1 proc.

Choć w USA początkowo indeksy traciły, to w trakcie sesji zdołały wyjść nad kreskę - S&P 500 rośnie o 0,2 proc., a technologiczny Nasdaq o blisko 1 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1,6 mld zł, z czego 1,3 mld zł przypadło na WIG20.

W ujęciu sektorowym traciły jedynie media i motoryzacja - odpowiednio: 1 i 0,5 proc.

Sektor bankowy, który dzień wcześniej rósł mimo spadającego rynku, we wtorek ponownie znalazł się w czołówce sektorów na GPW i zyskał 2,9 proc. odpowiadając za 1/3 handlu (560 mln zł obrotów). Mocniej wzrosło jedynie górnictwo - o 3 proc., przy czym obroty na bankach były ponad 4-krotnie wyższe.

W WIG20 rosły niemal wszystkie spółki, w tym najmocniej Allegro, notując przy tym drugie obroty na rynku (215 mln zł). Cinikas zwrócił uwagę, że po zwyżce notowań spółki o 5,7 proc. do 40,83 zł na wykresie zaczyna rysować się pozytywna sytuacja techniczna, a kurs coraz bardziej oddala się od grudniowych minimów w okolicach 35 zł.

Drugą spółką pod względem wzrostów, a pierwszą jeśli chodzi o obroty było Pekao - kurs wzrósł o 4,7 proc. do 131,55 zł przy blisko 240 mln zł obrotów. Cinikas zauważył, że do pokonania przez Pekao na zamknięciu blisko 4-letniego listopadowego maksimum zabrakło 20 gr.

O blisko 4 proc. wzrósł kurs PZU, a po ok. 3 proc. zwyżkowały: JSW, Mercator, Santander, PKO BP i KGHM.

CD Projekt w trakcie sesji próbował odrobić część ponad 5-proc. poniedziałkowej przeceny, jednak zakończył sesję 0,2 proc. na plusie.

O mniej niż 0,1 proc. zniżkowały CCC i Asseco, Cyfrowy Polsat poszedł w dół o 0,6 proc., a PGNiG straciło 1,5 proc.

Również w mWIG40 handel skupił się wokół banków, w tym przede wszystkim na Aliorze, który zyskał niemal 7 proc. przy ponad 60 mln zł obrotów. Na tym tle spadkiem o 3 proc. wyróżnił się Bank Millennium - zniżkował najmocniej w indeksie.

Wyraźnie, bo o nieco ponad 5 proc., w górę poszedł Biomed-Lublin, a po ok. 3 proc. rosły PKP Cargo i Kruk.

Około 1,5-proc. korektę zanotowały Akcje Huuuge, które dzień wcześniej zyskały blisko 10 proc.

W gronie spółek o niższej kapitalizacji po ok. 6 proc. zwyżkowały kursy Stalproduktu i Unimotu. Obie spółki zanotowały najwyższe poziomy od miesiąca - odpowiednio: 302 zł i 45 zł.

Po ok. 4 proc. rosły Forte i CI Games, które kontynuują odbicie zapoczątkowane w II połowie grudnia.

Trzecią spadkową sesję i największą przecenę w sWIG80 zanotowało Rafako, które w ubiegłym tygodniu zmagało się z półrocznym maksimum notowań. (PAP Biznes)

kk/ osz/