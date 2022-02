Reklama

"Uwzględniając plany dotyczące połączenia z Grupą Mall i WE|DO, Allegro aktualizuje swoje średnioterminowe prognozy, zakładając średni wskaźnik rocznego wzrostu (CAGR) GMV na poziomie powyżej 20% w latach 2022-2026. CAGR przychodów w tym czasie spodziewany jest na poziomie wysokich kilkunastu procent, zaś w przypadku skorygowanej EBITDA - w środkowych lub wyższych rejestrach (mid-to-high) 20% CAGR" - czytamy w komunikacie.

"Planowane roczne nakłady kapitałowe w latach 2023-2026 wyniosą 1 mld-1,3 mld zł rocznie. Poziom zadłużenia powinien sukcesywnie spadać z około 3.0x przy planowanym przejęciu Mall Group do około 1.0x w roku 2025" - czytamy dalej.

W 2021 r. GMV wzrosła o 21,3% r/r do 42,6 mld zł. Przychody grupy wzrosły w ub.r. o 33,9% do 5,35 mld zł, zaś skorygowana EBITDA - o 18,2% r/r do 2,07 mld zł.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

(ISBnews)