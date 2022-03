Reklama

"Zarząd ML System w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych będących aktualnie przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, szacuje, że w 20210 r. grupa uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: ok. 188,8 mln zł, wobec 127,3 mln zł w roku 2020 r.,

2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 24,4 mln zł, wobec 22,1 mln zł w 2020 r.

3) skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży 26,7 mln zł, wobec 30,7 mln zł w 2020 r.,

4) skonsolidowany zysk netto: ok. 1,7 mln zł, wobec 10,2 mln zł w 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Miniony rok należy zaliczyć do udanych. To był czas realizacji strategicznych inwestycji. Zakończyliśmy kluczowy dla nas projekt QGlass, który otworzył 'nową erę kwantową'. Równolegle realizowaliśmy inwestycje w ramach projektu 2DGlass, który zostanie zakończony w bieżącym roku. Pomimo pandemii, która wpłynęła na większą absencję pracowników i wydłużenie terminów dostaw komponentów oraz maszyn, w 2021 r. odnotowaliśmy mocny, dwucyfrowy wzrost sprzedaży, umacniając naszą pozycję w branży. Relokacja urządzeń i dostosowanie ciągów technologicznych do realizowanych inwestycji wpłynęły na osiąganą w ubiegłym roku rentowność operacyjną. Nowe produkty, portfolio, dodatkowe obszary działalności, a także zmiany organizacyjne, logistyczne i magazynowe sprawiły, że w 2022 r. weszliśmy bardzo dobrze przygotowani na kolejne wyzwania" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Na wynik roku 2021 duży wpływ miały wysokie koszty amortyzacji, zarówno wynikające z dynamicznie realizowanych inwestycji rozwojowych, jak również przyspieszona amortyzacja rozliczana w strategicznych projektach B+R, podkreślono także.

"Rynki ukraiński i rosyjski nigdy nie stanowiły dla spółki istotnego biznesowo i strategicznie kierunku rozwoju. Zaistniała sytuacja uświadomiła wszystkim, że niezależność i dywersyfikacja źródeł energii jest kluczowa dla Europy. Naturalnym kierunkiem realizacji tej strategii będzie przyspieszenie transformacji energetycznej. Nasze produkty oparte o technologię kropek kwantowych idealnie wpisują się w trendy i politykę klimatyczną Europy. Dużym atutem naszych technologii jest uniezależnienie od dostaw komponentów z Azji" - dodał Cycoń.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

(ISBnews)