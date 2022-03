Reklama

Spyrosoft jest 427. spółką notowaną na głównym rynku oraz 2. debiutem na tym rynku w 2022 roku.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. Od 28 lutego 2020 r. była notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)