Zysk operacyjny wyniósł 273,9 mln zł wobec 235,8 mln zł zysku rok wcześniej.

InPost odnotował 523,1 mln zł skorygowanej EBITDA w IV kw. 2021 r., co oznacza wzrost o 46,7% r/r.

"W IV kwartale 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu roku wcześniejszego, przychody Grupy InPost wzrosły o 96,9% (do 1 677 mln zł). Z tego 73 pkt proc. są efektem przejęcia Mondial Relay. Dynamika wzrostu przychodów InPost bez uwzględniania Mondial Relay w IV kwartale 2021 roku wyniosła 23,9%. W tym samym okresie skorygowana EBITDA wzrosła o 46,7% do 523,1 mln zł, przy czym 29 pkt proc. było efektem konsolidacji Mondial Relay, a 17,7% wynikło z organicznego wzrostu EBITDA na dotychczasowych rynkach InPost" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 677 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 851,6 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. InPost odnotował 491,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 351,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 826,4 mln zł wobec 627,5 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA Grupy wzrósł o 63,7% w 2021 r. do 1 626,4 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 602,2 mln zł w 2021 r. wobec 2 528,1 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy w 2021 roku wzrosły o 82% do 4 602 mln zł. Z tego wzrostu 43 pkt proc. pochodziły z przejęcia spółki Mondial Relay" - czytamy w komunikacie.

1 lipca 2021 roku nastąpiła finalizacja przejęcia francuskiej spółki Mondial Relay dała InPost pozycję wiodącego europejskiego dostawcy usług out-of-home (OOH) dla e-commerce z liczbą 609 milionów paczek dostarczonych w 2021 roku w ujęciu pro-forma.

"[W 2021 r. odnotowano] zwiększenie dynamiki rozmieszczania nowych Paczkomatów na wszystkich rynkach Grupy InPost ze wzrostem całkowitej liczby Paczkomatów o 66% rok do roku - do ponad 20 tysięcy maszyn (20 367 Paczkomatów - łącznie 2,6 mln skrytek, co odpowiada wzrostowi o 70% r/r). Według stanu na koniec 2021 roku, aż 90% nowych skrytek w Polsce należało do InPost" - napisano w komunikacie.

W 2021 r. nakłady inwestycyjne grupy wzrosły o 74% r/r do 935,6 mln zł - głównie za sprawą dynamicznej rozbudowy sieci Paczkomatów w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz poprzez inwestycje w infrastrukturę logistyczną w Polsce. Nakłady inwestycyjne w kraju wzrosły o 41% r/r i stanowiły 76% łącznych nakładów inwestycyjnych grupy, podano także.

Wzrost InPost w Polsce przewyższał wzrost rynku e-commerce we wszystkich produktach, podkreśliła spółka.

"Wolumen przesyłek w Paczkomatach InPost wzrósł o 44% w 2021 roku wobec wzrostu wolumenu e-commerce na całym rynku o 19%. Wpłynęło to na zwiększenie udziału InPost w rynku B2C z 44% w 2020 roku do 48% w roku 2021" - czytamy w materiale.

Wzrost przychodów z Paczkomatów w roku obrotowym 2021 wyniósł 44,6%, a skorygowany zysk EBITDA za cały rok wzrósł o 53% w porównaniu z rokiem poprzednim. Marża skorygowanego zysku EBITDA InPost w Polsce wzrosła do 46,1% w 2021 r. z 41,3% w 2020 r.

"W 16 445 Paczkomatach InPost w Polsce znajduje się średnio więcej skrytek niż w urządzeniach firm konkurencyjnych. W 2021 roku ogólna liczba skrytek InPost w Polsce wzrosła z 1,48 mln do 2,41 mln. Wzrost ten stanowił 90% wszystkich nowych skrytek netto na rynku, co oznacza, że na koniec 2021 roku InPost posiadał 96% wszystkich istniejących skrytek w Polsce. Według wolumenu paczek szacuje się, że udział InPost w rynku skrytek w 2021 roku sięgnął 98%" - napisano dalej.

"Rozbudowa sieci Paczkomatów pomogła istotnie zwiększyć listę podmiotów korzystających z usług InPost w Polsce aż o 27% w 2021 roku. Obecnie to ponad 38 tys. sklepów internetowych, które dzięki tej współpracy czerpią korzyści z wyższego poziomu satysfakcji klientów końcowych oraz przewag kosztowych w porównaniu z tradycyjnymi dostawami kurierskimi to-door" - wskazała też spółka.

Na koniec 2021 roku InPost miał ponad 9,2 mln aktywnych użytkowników aplikacji, co oznacza wzrost o 41% w ciągu roku. Aplikacja mobilna InPost stała się drugą najczęściej pobieraną aplikacją komercyjną w Polsce, równocześnie najlepiej oceniana w Polsce w swoim segmencie.

Badania przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą w marcu 2022 r. wykazują, iż utylizacja Paczkomatów InPost jest 62x większa w tych samych lokalizacjach co automaty paczkowe podmiotów konkurencyjnych i wynosi średnio dziennie 75 paczek vs 1,2 paczki, podano też w materiale.

"Rok 2021 był dla nas kolejnym okresem silnego wzrostu. Nasze Paczkomaty są nie tylko najchętniej wybieraną przez klientów, ale też najbardziej przyjazną środowisku formą dostaw w e-commerce. Udziały w rynku zwiększyliśmy poprzez instalację dziewięć razy większej liczby skrytek niż wszyscy nasi konkurenci razem wzięci. Obecnie mamy ponad 2,4 mln skrytek, co oznacza 96% wszystkich dostępnych na całym polskim rynku. Dla ponad połowy mieszkańców Polski nasze Paczkomaty znajdują się w zasięgu 7-minutowego spaceru. To przekłada się na nasz najwyższy w branży wskaźnik NPS (Net Promoter Score), będący miarą uznania klientów dla naszych usług. Dla Paczkomatów miał on w ubiegłym roku wartość 75 punktów, bijąc swój rekord kolejny rok z rzędu" - skomentował założyciel i prezes InPostu Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Usługi InPost są najbardziej preferowaną formą dostawy na etapie ostatniej mili dla zdecydowanej większości konsumentów w Polsce - dokładnie 91% z nich wybiera Paczkomaty InPost jako pierwszą, preferowaną formę dostawy. Ten sprawdzony model dostaw w e-commerce daje nam ogromny potencjał wzrostu na inne rynki europejskie. Międzynarodową ekspansję udało nam się także istotnie przyspieszyć dzięki przejęciu francuskiej spółki Mondial Relay -największego gracza dostaw paczek w modelu out-of-home na rynku francuskim, ale też znaczącego gracza w Belgii, Holandii, Hiszpanii oraz Portugalii" - dodał prezes.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)