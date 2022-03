Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 5,91 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej. Bez wpływu programu motywacyjnego zysk EBIT wyniósł 17,38 mln zł wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDA sięgnął 15,63 mln zł wobec 7,82 mln zł rok wcześniej. Bez wpływu programu motywacyjnego EBITDA wyniosła 27,1 mln zł wobec 7,82 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 91,17 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 35,98 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej (ze sprzedaży i dotacji łącznie) wyniosły 93,66 mln zł wobec 37,34 mln zł rok wcześniej.

W 2021 r. spółka miała 18,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 19,22 mln zł zysku rok wcześniej j (49,69 mln zł bez wpływu programu motywacyjnego w porównaniu z 19,92 mln zł zysku rok wcześniej), przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 317,13 mln zł w porównaniu z 142,47 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Selvita kontynuowała dynamiczny rozwój w każdym segmencie działalności. Przychody komercyjne z usług realizowanych w Polsce osiągnęły wartość 148 mln zł i były wyższe o 30% w porównaniu do 2020 r., kiedy to wyniosły 114,1 mln zł. W samym czwartym kwartale 2021 r., przychody te wzrosły aż o 50% r/r do poziomu 44 mln zł. W 2021 r. Fidelta, reprezentująca segment usług realizowanych w Chorwacji, odnotowała 127,1 mln zł przychodów od klientów przy EBITDA w wysokości 39,3 mln zł (marża 30,8%). W samym czwartym kwartale 2021 r. spółka osiągnęła 36,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, a EBITDA wyniosła 11,4 mln zł przy marży na poziomie 31,6%. Segment bioinformatyczny (spółka zależna Ardigen) zamknął 2021 r. kwotą 31,6 mln zł przychodów komercyjnych, podczas gdy w 2020 r. było to 17,8 mln zł (wzrost o 77% r/r). EBITDA ukształtowała się na poziomie 9,6 mln zł (marża 27,5%) i była wyższa o 91% w stosunku do 2020 r." - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. przychody z USA, największego rynku na świecie dla spółek z sektora CRO (ang. Contract research organisation), wzrosły o ponad 95% i wyniosły 86,3 mln zł. Grupa zanotowała znaczące przychody ze sprzedaży w Wielkiej Brytanii, które w 2021 r. wyniosły 37,9 mln zł, wobec 14 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 171% r/r.

"Miniony rok był dla nas przełomowy. Połączenie sił z Fideltą oraz dalszy dynamiczny wzrost organiczny pozwoliły nam zwiększyć przychody ponad dwukrotnie przy zachowaniu wysokiej rentowności. Biorąc pod uwagę równie mocny rok 2020, w zaledwie dwa lata udało nam się zrealizować strategię zaplanowaną na cztery lata. Mimo tak dynamicznego rozwoju oraz istotnego zwiększenia skali działalności, niezmiennie jesteśmy w stanie generować wysokie marże, a w nowy rok wchodzimy z zakontraktowaniem na poziomie ponad 220 mln zł, które zapewni dalszy rozwój we wszystkich segmentach" - skomentował prezes Bogusław Sieczkowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 12,65 mln zł wobec 10,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

