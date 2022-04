Reklama

"W związku ze zbyciem [...] TAG została wpisana do rejestru akcjonariuszy spółki jako jej jedyny akcjonariusz spółki. W związku z wpisaniem TAG do rejestru akcjonariuszy spółki [...] tytuł własności do akcji spółki przeszedł na TAG" - czytamy w komunikacie.

Bricks Acquisitions Limited zawarł 22 grudnia 2021 r. warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Robyga ze spółką prawa niemieckiego TAG Immobilien AG z siedzibą w Hamburgu oraz jej spółką zależną. Podano wówczas, że wartość transakcji sprzedaży spółki Robyg przez Goldman Sachs Asset Management na rzecz spółki zależnej TAG Immobilien to szacunkowo ok. 2,5 mld zł, po uwzględnieniu korekt.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2021 r. Robyg podpisał 4 308 umów deweloperskich i przedwstępnych.

