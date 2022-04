Reklama

Średni przychód operacyjny na użytkownika (ARPU) wzrósł w I kw. 2022 r. o 22% r/r do 430 zł (ok. 104 USD), przy czym ARPU na nowych użytkownikach wyniosło 495 zł (ok. 120 USD), co oznacza wzrost o ponad 40% w porównaniu do okresu przed zmianą cennika, podano.



"Dane te jasno pokazują, że dynamika wzrostu przychodów bardzo mocno skoczyła po wprowadzeniu przebudowanego modelu cenowego oraz zachęt do przechodzenia na wyższe pakiety z dłuższym okresem obowiązywania abonamentów. To prawdziwa rewolucja w naszym modelu biznesowym. Zanotowaliśmy najlepszy kwartał w historii spółki zarówno pod kątem wzrostu MRR, jak i sprzedaży. W najbliższych miesiącach planujemy skupienie działań sprzedażowych na większych firmach, które mają odpowiednio większe potrzeby i - co za tym idzie - budżety. Naszym celem będą głównie Stany Zjednoczone oraz rynki Unii Europejskiej. Już teraz sprzedaż zagraniczna generuje 73% naszych przychodów i chcemy ten procent szybko zwiększyć" - powiedział prezes Brand24 Michał Sadowski, cytowany w komunikacie.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2021 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

