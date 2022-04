Reklama

"Myślę, że ten rok to będzie powrót do wyników przychodowych sprzed pandemii, wszystko na to wskazuje" - powiedział Kuśpik podczas webinaru, zorganizowanego przez Portal Analiz.

"Najbliższe miesiące będą bardzo intensywne w naszych obiektach. Kongresowa część biznesu wraca do kondycji sprzed pandemii. Widzimy to m.in. na podstawie Europejskiego Kongresu Gospodarczego" - dodał.

W 2021 r. PTWP miało 55,1 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 41,7 mln zł rok wcześniej i 66,06 mln zł w 2019 r.

Prezes odniósł się też do wcześniej wyznaczonych mierników rozwoju w 2022 r. Zakładały one m.in. organizację 250 wydarzeń z 1 mln uczestników w br.

"Wszystko wskazuje, że to będzie zrealizowane" - powiedział o powyższym.

Z jego słów wynika, że kolejny cel - 10 mln odbiorców serwisów internetowych w 2022 r. - został już osiągnięty w marcu.

"Już w marcu przekroczyliśmy 12 mln, więc pewnie już wkrótce ten cel zweryfikujemy" - wskazał Kuśpik.

Pozostałe dwa cele: liczba prowadzonych serwisów internetowych wynosząca "20+" oraz +25% wzrostu przychodów z segmentu digital są realizowane.

"Jeszcze w tym miesiącu uruchomimy kolejny serwis internetowy" - zapowiedział.

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości - spółka matka grupy kapitałowej PTWP - działa na rynku od 1995 roku. Działalność wydawnicza w zakresie specjalistycznych portali internetowych i czasopism drukowanych, organizacja konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz zarządzanie obiektami Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Hali Spodek w Katowicach - to cztery obszary działalności, na których skupia się obecnie aktywność grupy. Jest notowana na NewConnect.

