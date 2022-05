Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 131,37 mln zł wobec 137,25 mln zł zysku rok wcześniej. W I kw. zanotowano 229 mln zł znormalizowanego

wyniku EBITDA, co oznacza wzrost o 3% r/r.

"Wynik pierwszego kwartału 2021 roku był zaburzony zdarzeniem jednorazowym - sprzedażą certyfikatów CO2 o wartości 49 mln zł. Wyłączając jego konsekwencje, wzrost wyniku EBITDA wyniósł ok. 33%" - czytamy w komunikacie.

"W otoczeniu szybkiego wzrostu cen surowców Grupa utrzymała stabilny poziom marży w segmencie sodowym, a znakomitą passę kontynuuje biznes Agro, którego wynik EBITDA wzrósł w ujęciu rocznym o 145%. W obliczu spodziewanego spowolnienia gospodarczego Ciech dysponuje stabilnym i relatywnie odpornym na wahania koniunktury portfelem biznesów" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 242,56 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 861,07 mln zł rok wcześniej.

"Konsekwentnie realizujemy zamierzone działania we wszystkich biznesach. Mimo wzrostu cen surowców potrzebnych do produkcji sody, soli czy krzemianów, dzięki wysiłkowi zespołów sprzedaży zachowujemy stabilną marżę. W biznesie AGRO spodziewamy się dalszego utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu wyników w 2022 roku oraz dalszej ekspansji geograficznej i produktowej. Po stronie procesów biznesowych korzystamy z owoców ciężkiej pracy ostatnich lat i nawet w obliczu dużej niepewności gospodarczej z umiarkowanym optymizmem patrzymy na kolejne kwartały i realizację naszej prognozy całorocznej" - powiedział prezes Ciechu Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 50,8 mln zł wobec 98,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)