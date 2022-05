Reklama

"Warto zauważyć, że na wynik netto wpływ miała niegotówkowa rezerwa (0,83 mln zł) utworzona w związku z funkcjonującym w spółce programem motywacyjnym na lata 2021-2025 oraz darowizna (3,68 mln zł), która trafiła na konto Ukraińskiego Czerwonego Krzyża" - napisał zarząd w liście dołączonym do raportu.

Zysk operacyjny wyniósł 3,75 mln zł wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 5,32 mln zł wobec 6,38 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,75 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 14,84 mln zł rok wcześniej.

"Za solidne, lepsze od zakładanych w budżecie, wyniki I kwartału 2022 roku odpowiadała, podobnie jak we wcześniejszych okresach, bardzo dobra monetyzacja całego portfolio gier własnych spółki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje doskonała sprzedaż 'This War of Mine' na przełomie lutego i marca gdy, w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę, zarząd 11 bit studios S.A. zdecydował, że całość przychodów ze sprzedaży kultowej, antywojennej gry spółki w tym okresie zostanie przekazana na rzecz wspomnianego powyżej Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Akcja spotkała się z bardzo pozytywną reakcją środowiska graczy i mediów, nie tylko branżowych, na całym świecie" - czytamy dalej w liście.

Pozytywny wpływ na przychody spółki w I kwartale 2022 roku miały też tytuły z wydawnictwa, na czele z "Moonlighterem" i "Children of Morta". Sprzedaż drugiego z tytułów zauważalnie wsparło udostępnienie graczom trybu kooperacji (co-op) przez internet, co miało miejsce 14 lutego 2022 roku. W skali całego I kwartału bieżącego roku przychody ze sprzedaży gier zewnętrznych odpowiadały za 24% łącznych przychodów spółki, podał też zarząd.

Na 31 marca 2022 roku łączna wartość aktywów finansowych 11 bit studios (gotówki na rachunkach bankowych plus bezpiecznych instrumentów finansowych), wynosiła przeszło 107,8 mln zł, czyli była większa niż na koniec 2021 r., poinformowało także.

11 bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.

(ISBnews)