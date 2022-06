Reklama

"Zgodnie z uzasadnieniem uchwały podjęcie programu odkupu akcji spółki jest uzasadnione:

(1) niską wyceną akcji spółki, nieuzasadnioną wynikami i perspektywami rozwojowymi spółki,

(2) interesem akcjonariuszy spółki;

(3) przewidywaną rozsądnie zdolnością spółki do generowania wyniku finansowego;

(4) dysponowaniem przez spółkę wystarczającymi zasobami gotówki.

Celem programu jest obniżenie kapitału spółki" - czytamy w komunikacie.

Na nabycie akcji własnych, włącznie z kosztami ich nabycia, został utworzony kapitał rezerwowy w wysokości 5 mln zł; uchwała walnego zgromadzenia określiła (w połowie czerwca br.) maksymalną cenę odkupu na 33 zł za akcję. Maksymalna liczba akcji które mogą zostać nabyte w ramach programu, wynosi 432 000. Program zostanie przeprowadzony w terminie do 31 października 2022 roku, przypomniano.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2022 r.

(ISBnews)